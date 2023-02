Không còn 'tiểu thịt tươi', mẫu đàn ông lý tưởng ở Trung Quốc đã khác

Bộ phim hình sự đình đám gần đây của Trung Quốc - The Knockout (tạm dịch: Cuồng phong) - đang trở thành tâm điểm trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Ngoài đạt điểm 9/10 trên trang đánh giá Douban, các ngôi sao nam trung niên - Zhang Yi và Zhang Songwen - cũng tăng thêm mức độ nổi tiếng.

Không giống như những tác phẩm truyền hình thường tuyển dàn diễn viên đẹp trai, hay còn gọi là “tiểu thịt tươi”, để thu hút lưu lượng, hai vai chính của The Knockout đều ở độ tuổi ngoài 40.

Bất chấp rào cản tuổi tác, Zhang Yi và Zhang Songwen vẫn tạo nên làn sóng yêu thích kể từ khi bộ phim lên sóng.

Zhang Yi (45 tuổi), đóng vai cảnh sát tuyến đầu tên An Xin, được người hâm mộ mệnh danh là “người chồng lý tưởng” trên Weibo.

Trong khi đó, các diễn đàn ở đất nước tỷ dân tràn ngập ảnh GIF của Gao Qiqiang, do diễn viên 46 tuổi Zhang Songwen thủ vai trùm mafia Trung Quốc.

Sự đón nhận tích cực với những “nam thần” trung niên cho thấy tốc độ gia tăng của các chiến lược quảng bá mới nhằm tiếp cận người tiêu dùng nội địa đang tìm kiếm sự khác biệt với "tiểu thịt tươi".

Theo Jing Daily, sao nam có hình ảnh chững chạc là lựa chọn an toàn hơn so với các idol trẻ.

Báo cáo của EqualOcean đã chỉ ra rằng nền kinh tế thần tượng ở xứ Trung có trị giá khoảng 724 tỷ USD (4,94 nghìn tỷ nhân dân tệ) vào năm 2021 và sẽ tăng lên 940 tỷ USD (6,42 nghìn tỷ nhân dân tệ) trong năm 2023.

Tuy nhiên, những năm gần đây, làng giải trí Trung Quốc bị bôi nhọ bởi những bê bối của các nghệ sĩ trẻ. Các thương hiệu xa xỉ dính phải “tiểu thịt tươi” tai tiếng đã phải vội vàng chấm dứt hợp đồng quảng cáo để tránh phản ứng dữ dội, như trường hợp của Louis Vuitton và rapper Kris Wu.

Với sự bấp bênh của “ngôi sao lưu lượng” - những người chủ yếu dựa vào tình cảm của người hâm mộ để thúc đẩy doanh số bán hàng - các thương hiệu đang thử nghiệm một dàn đại sứ mới.

Ngày 9/2, Shiseido đã chính thức công bố diễn viên điện ảnh 48 tuổi Huang Bo là gương mặt đại diện của hãng mỹ phẩm cao cấp này. Điều này nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

Những nhân vật nổi tiếng trong độ tuổi 40 mang đến sự lựa chọn an toàn hơn cho các thương hiệu và có thể tiếp cận thị trường rộng rãi với tệp khách hàng đa dạng.

Chen Liang, đối tác quản lý của công ty tiếp thị éClair, tin rằng sự gia tăng của những gương mặt trung niên cũng được chính phủ khuyến khích bởi mục tiêu “công nhận diễn viên thực lực hơn những thần tượng lưu lượng”.

Do đó, đây được cho là một giải pháp hữu hiệu. Ngoài ra, các “ngôi sao ông chú” thường cộng hưởng tốt với nhiều thế hệ người tiêu dùng, chẳng hạn Millennials.

Mặc dù những nhãn hàng cao cấp và chuyên về làm đẹp đang cố gắng nhắm đến Gen Z, Amber Wu, Giám đốc công ty sáng tạo kỹ thuật số Qumin, cho rằng không thể bỏ qua sức chi của thế hệ thiên niên kỷ. Theo thống kê, hơn 42% người có thu nhập cao đều nằm ở độ tuổi 40.

Bên cạnh đó, nhóm nghệ sĩ nổi tiếng có ngoại hình phong độ rất phù hợp với hiện tượng tiếp thị hoài niệm ở Trung Quốc.

Trong thời đại của các bộ phim truyền hình và quảng cáo tràn ngập những thần tượng tươi trẻ, các doanh nghiệp tận dụng sao trung niên có thể nổi bật trước sự cạnh tranh khốc liệt, đồng thời tạo ra tiếng vang trên mạng xã hội.

Quảng cáo của Huang Bo cho Shiseido đã thu hút 1,2 triệu lượt xem trong một chiến dịch mỹ phẩm.

Năm 2017, hãng làm đẹp Fresh đã chọn nam diễn viên Chen Kun làm đại sứ Trung Quốc. Dự án tiếp thị đã làm bật lên các các giá trị mà nhãn hàng mong muốn như kiên nhẫn, đĩnh đạc, duyên dáng và củng cố mối quan hệ giữa ngôi sao - sản phẩm.

Nhờ bề dày thành tích trong sự nghiệp cộng với sự nhận diện rộng rãi của khán giả, nhóm này rất phù hợp để giúp các thương hiệu xây dựng mối quan hệ với người hâm mộ.

“Khi các thương hiệu xa xỉ đang quay trở lại với xu hướng cổ điển, ngôi sao ở độ tuổi 40 dường như là sự lựa chọn an toàn. Cho đến nay, hầu hết hợp đồng hợp tác đều ngắn hạn và hướng tới các sự kiện hoặc sản phẩm. Điều này là do doanh nghiệp đang trở nên thận trọng hơn đối với các đại sứ gắn bó lâu dài,” Liang từ éClair cho biết.

Mối quan hệ giữa các nghệ sĩ trung niên và công ty có thể khác với thần tượng lưu lượng. Những nhân vật kỳ cựu trong ngành điện ảnh có tiêu chuẩn cao khi cân nhắc tham gia một vai trò nào đó.

Vì thế, cuộc đàm phán có thể kéo dài lâu hơn. Ngoài ra, những nghệ sĩ này thường chỉ có Weibo mà không dùng Xiaohongshu hay Douyin.

Mặc dù Shiseido đã thành công trong việc chiếm cảm tình của dân mạng bằng cú “bắt tay” với Huang Bo, nhưng những phản ứng tiêu cực vẫn ảnh hưởng đến thương hiệu này.

Nhiều người cho rằng khi nói đến chăm sóc da, các nhãn hàng không nên áp dụng cùng một công thức “tiểu thịt tươi” để thu hút fan mua sản phẩm được chứng thực bởi các ngôi sao lớn tuổi.

Thay vào đó, họ có thể tập trung vào các thuộc tính được chia sẻ bởi cả doanh nghiệp và người nổi tiếng để tạo chiến dịch gây tiếng vang với người tiêu dùng.

