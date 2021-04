Không còn khách mời của phu nhân khi TT Biden phát biểu trước Quốc hội

Sự kiện Tổng thống Joe Biden phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ được tổ chức với các biện pháp đặc biệt nhằm bảo đảm an ninh và an toàn y tế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong ngày 28/4 tới đây, đánh dấu tròn 100 ngày nhiệm kỳ của ông, The Hill đưa tin.

Sự kiện này sẽ được coi là một sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt, đồng nghĩa cơ quan mật vụ Mỹ sẽ triển khai các biện pháp an ninh đặc biệt ở Điện Capitol để bảo vệ an toàn cho tổng thống.

Bên cạnh đó, sẽ chỉ có 200 người được phép trực tiếp có mặt trong phòng họp của Hạ viện nơi Tổng thống Biden phát biểu, tức chưa bằng một nửa tổng số thành viên lưỡng viện Quốc hội Mỹ là 539.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ không được phép có mặt trong phòng họp của Hạ viện sẽ được bố trí tại một căn phòng khác nơi có nhiều không gian hơn.

Khác với các bài phát biểu của tổng thống Mỹ tại Quốc hội trước đây, lần này, gia đình tổng thống cũng như các nghị sĩ lưỡng viện sẽ không được phép mời khách tham dự sự kiện.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden xác nhận sẽ trực tiếp tới Điện Capitol để nghe bài phát biểu của chồng.

"Theo rất nhiều phương diện, buổi lễ sẽ không giống với bất cứ bài phát biểu trước lưỡng viện nào trong quá khứ", thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

Tổng thống Biden dự kiến giới thiệu các đề xuất xây dựng luật về gia đình, bao gồm tài trợ cho hệ thống giáo dục và chăm sóc trẻ em.

Thư ký báo chí Psaki cho biết ông Biden cũng sẽ kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát và thảo luận về cam kết mở rộng hệ thống chăm sóc y tế.