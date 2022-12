Không cô đơn khi đón giao thừa một mình

Với nhiều người, đêm giao thừa là thời điểm đặc biệt để gần gũi gia đình. Khi nhắc về dịp này, đa số sẽ nghĩ đến những bữa tiệc ấm cúng hoặc khoảnh khắc cùng mọi người ngắm pháo hoa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội quây quần bên gia đình. Chẳng hạn, họ phải học tập, làm việc xa nhà hoặc mắc các chứng lo âu, gây khó khó khi gặp gỡ nhóm đông người.

Nhưng dù là lý do gì, bạn vẫn có cách riêng để tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới mà không thấy cô đơn.

Dưới đây là các hoạt động gợi ý từ Very Well Mind nhằm giúp bạn trẻ tìm thấy niềm vui khi đón giao thừa một mình.

Ngày cuối cùng của năm là thời điểm hoàn hảo để nhìn lại bản thân. Khi ở một mình, bạn có nhìn nhận nội tâm một cách trung thực, trọn vẹn. Hãy dành thời gian để tự khen ngợi, chúc mừng chính mình vì những thành công đã đạt được, dù to lớn hay nhỏ bé.

Nhằm khích lệ, tạo động lực cho năm sau, hãy tặng bản thân một món quà thú vị. Chẳng hạn:

Nếu năm 2022 không thực sự suôn sẻ? Hãy xem xét đâu là yếu tố kém thuận lợi và liệt kê các giải pháp dự kiến cho năm sau.

Bạn nên hiểu rằng ai cũng sẽ có những bước lùi hoặc gặp khó khăn trên con đường của mình. Quan trọng hơn cả là nỗ lực cá nhân để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Nghe có vẻ nhàm chán, song đây là hoạt động phù hợp cho những cá nhân đón năm mới một mình. Thay vì viết nhiều thứ dài dòng, bạn chỉ cần liệt kê theo những gạch đầu dòng với động từ cụ thể.

Dưới đây là một số gợi ý đáng tham khảo, đặc biệt với những bạn trẻ thường lo âu về cuộc sống:

Nếu vẫn muốn ngắm pháo hoa cùng bạn bè, gia đình, hãy nhấc máy lên và gọi cho họ.

Chắc chắn, mọi người sẽ hoan nghênh và tạo điều kiện để bạn được hòa vào không khí gần gũi. Facetime, Skype hay bất kỳ ứng dụng gọi điện có video nào cũng là lựa chọn phù hợp.

Còn trong trường hợp chỉ muốn nói một lời chúc mừng đơn giản, đừng ngại thực hiện cuộc gọi ngắn. Dù lựa chọn thế nào, người ở đầu dây bên kia cũng sẽ trân trọng sự quan tâm của bạn.

Cuối cùng, đừng tự áp lực chính mình bằng yếu tố lễ hội. Hãy xem đêm giao thừa là thời điểm chuyển giao, và bạn sẽ bước sang năm 2023 một cách nhẹ nhàng, thoải mái.

Bạn nên đọc sách, xem phim hoặc dạo quanh khu phố. Ngoài ra, dành vài giờ đồng hồ dọn dẹp nhà cửa, nấu một món ngon cũng là cách tự tạo niềm vui cho dịp này.

