Không có chuyện học sinh có mã định danh mới được tuyển sinh đầu cấp

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết những học sinh không có mã định danh sẽ được cấp mã tạm để tham gia tuyển sinh đầu cấp.

Việc chưa có mã định danh sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chuyển cấp của học sinh TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

Ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh việc rà soát, cấp mã định danh cho học sinh trên địa bàn TP.HCM là trách nhiệm của ngành giáo dục và Công an TP.HCM.

Theo đó, với những trường hợp bất khả kháng, không thể cấp mã định danh, sở và công an sẽ cấp mã tạm để các em được tham gia tuyển sinh đầu cấp, không có chuyện thiếu mã định danh là không được tham gia.

Từ nay đến hết tháng 4/2023, ngành giáo dục và công an sẽ hoàn tất việc làm sạch dữ liệu, cấp mã định danh cho tất cả trẻ 3-18 tuổi và ưu tiên cấp mã định danh cho trẻ lớp 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9 để các em được tham gia tuyển sinh đầu cấp.

Hiện nay, khoảng 0,95% dữ liệu của học sinh chưa thể xác định và cấp mã định danh do sai ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ…

Sáng 23/3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã bàn giao dữ liệu tất cả trường hợp sai dữ liệu cho Công an TP.HCM. Công an sẽ tiếp tục rà soát dữ liệu để điều chỉnh. Nếu rà soát trên cổng thông tin thành phố vẫn không được, Công an thành phố sẽ phối hợp với công an địa phương để thực hiện nhiệm vụ và hoàn tất dữ liệu.

Dự kiến trước ngày 15/4, dữ liệu của các học sinh thi chuyển cấp sẽ được hoàn tất. Theo đó, từ ngày 1-10/5, phụ huynh có thể đăng nhập để kiểm tra dữ liệu của con. Nếu thông tin sai, phụ huynh có thể liên hệ với nhà trường hoặc địa phương để cung cấp lại thông tin.

Phụ huynh có 10 ngày để kiểm tra thông tin của con em. Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tập huấn cho các trường để các trường hướng dẫn phụ huynh kiểm tra thông tin của con. Các trường sẽ làm hướng dẫn bằng hình ảnh cụ thể, những người không thông thạo công nghệ vẫn có thể tra cứu thông tin dễ dàng.

Theo ông Hồ Tấn Minh, việc kiểm tra thông tin trực tuyến sẽ giúp phụ huynh, học sinh không phải lên tận trường và cũng không còn chuyện dán danh sách công khai ở bảng tin, giúp học sinh được bảo mật thông tin tuyệt đối.