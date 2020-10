Khống chế nữ nhân viên tiệm hớt tóc để cướp iPhone 11

Dí dao vào bụng cô gái để cướp chiếc iPhone 11 Pro Max, nghi phạm bị Công an quận Tân Bình bắt giữ sau 6 giờ gây án.

Công an quận Tân Bình, TP.HCM, đang tạm giữ người đàn ông dùng dao khống chế nữ nhân viên tiệm hớt tóc, cướp chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max.

Người đàn ông cướp điện thoại của chị L. bị bắt sau 6 giờ gây án. Ảnh: Lê Trai.

Trưa 19/10, chị L. đang làm việc trong tiệm hớt tóc trên đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình) thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,67 m, da ngăm đen, đầu hói, đi vào yêu cầu nữ nhân viên cạo mặt.

Trong lúc cạo mặt, gã đàn ông nói: “Em có ăn trái cây không? Lúc trước chị của em hay mua trái cây của anh”. Nghe vậy, chị L. đồng ý mua.

Cạo mặt xong, người đàn ông thanh toán tiền rồi rời đi. Khoảng 1 tiếng sau, nghi phạm trở lại tiệm hớt tóc cùng bịch trái cây.

Lúc này, chị L. hỏi tiền trái cây bao nhiêu nhưng nghi phạm không trả lời và lấy trái cây đem đi rửa. Rửa xong, người đàn ông đặt trái cây vào dĩa và để trên bàn thờ ông địa.

Lợi dụng lúc chị L. không cảnh giác, người đàn ông bất ngờ cầm dao gí vào bụng nạn nhân yêu cầu đưa chiếc điện thoại.

Do hoảng loạn, chị L. kêu lên thì bị dọa đâm chết. Lúc này, nạn nhân lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max đưa cho tên cướp.

Xét thấy tính chất nghiệm trọng, thượng tá Nguyễn Thành Lợi (Trưởng công an quận Tân Bình) chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng phá án. Chỉ sau 6 giờ vào cuộc, nghi phạm gây ra vụ án bị bắt.

Công an quận Tân Bình cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng bộ các cấp, tất cả cán bộ của đơn vị túc trực 100% quân số.

Qua đó, Công an quận Tân Bình đã bảo vệ thành công nhiều mục tiêu quan trọng, giữ an ninh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu đến và rời TP.HCM.

Ngoài ra, đơn vị này phá được nhiều vụ án hình sự như: Vụ bắt giữ người trái pháp luật; thiếu nữ bị tống tiền bằng clip nhạy cảm; nữ giáo viên bị cướp giật hơn 100 triệu đồng.