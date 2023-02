Sau khi khống chế ngọn lửa, lực lượng chức năng TP Hải Phòng khống chế người đàn ông nghi ngáo đá cố thủ trên tầng tum căn nhà.

Khoảng 15h45 ngày 18/2, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo có người mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy tại số nhà 115B Mai Trung Thứ, phường Đằng Hải, quận Hải An (Hải Phòng).

Người đàn ông nghi ngáo đá cố thủ trên tầng tum căn nhà. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Công an quận Hải An và Công an TP Hải Phòng sau đó điều động 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt.

Theo thông tin của người dân, một người có biểu hiện ngáo đá đang ẩn nấp trên tầng tum của ngôi nhà.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải An sau đó đã phối hợp khống chế, đưa người này về trụ sở để xác minh, làm rõ.