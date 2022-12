Khống chế nghi phạm cướp giật túi xách của người nước ngoài ở TP.HCM

Trong lúc sử dụng ma túy tại căn nhà ở TP Thủ Đức, nghi phạm cướp giật túi xách của người đàn ông nước ngoài, bị cảnh sát ập vào khống chế.

Ngày 5/12, Công an huyện Bình Chánh cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ cùng nghi phạm Hồ Sa Mát (36 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho Cơ quan điều tra Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Mát bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, tối 20/11, anh S.K.S. và bạn là K.S.C. (cùng quốc tịch Hàn Quốc) đứng trước cửa hàng ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, để chờ taxi. Lúc này, Mát chạy xe máy áp sát, giật chiếc túi xách của anh S. bên trong chứa gần 12 triệu đồng, điện thoại di động cùng hộ chiếu, thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân.

Một ngày sau, anh S. và anh C. đến Công an xã Bình Hưng trình báo vụ việc. Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét nghi phạm gây án, thu hồi tài sản của nạn nhân.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Đội 3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, xác định Mát là nghi phạm gây án.

“Mát có 3 tiền án về tội cướp giật tài sản, đang bị Công an quận 3 truy xét vì liên quan vụ án khác. Do đó, anh ta rất xảo quyệt, nhiều lần chạy xe vào các hẻm nhỏ để cắt đuôi trinh sát”, đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết.

Quyết không để tội phạm trốn thoát, các đơn vị ngày đêm truy xét, qua đó xác định Mát đang “đập đá” tại căn nhà ở phường Tam Bình, TP Thủ Đức, nên ập vào khống chế và đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Mát thừa nhận do thiếu tiền tiêu xài, nên cướp giật túi xách của người đàn ông ngoại quốc. Sau khi lấy tài sản, nghi phạm vứt túi xách và hộ chiếu của nạn nhân xuống kênh.

"Người dân mang theo túi xách, điện thoại di động ra đường cần chú ý bảo vệ tài sản, tránh sơ hở tạo điều kiện cho bọn tội phạm gây án", Công an huyện Bình Chánh khuyến cáo.