Không cần chi hàng nghìn USD vẫn được mặc hàng hiệu

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều thương hiệu đã phải xem xét hình thức sử dụng đồ họa 3D để ra mắt bộ sưu tập.

Trong tương lai gần, thay vì chọn thứ gì đó trong tủ để mặc, bạn có thể quay sang tủ quần áo ảo và chọn bộ trang phục kỹ thuật số được kết xuất 3D.

Theo báo cáo hàng năm từ "Hiện trạng thời trang" của McKinsey&Company và The Business of Fashion, các nhà lãnh đạo trong ngành đã nhìn về phía trước biên giới sống động này.

Vũ trụ thời trang ảo

Trang phục ảo là điều mà một số người trong không gian thời trang và công nghệ đang tin tưởng khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp hướng đến lời hứa của thời trang kỹ thuật số. Họ đang đặt cược những bộ trang phục ảo đó sẽ không chỉ dành cho các cuộc gọi online mà có thể được mặc trên tất cả "metaverse".

Metaverse là khái niệm về một thế giới thực tế mở rộng được liên kết với nhau trong trò chơi, trên mạng xã hội và cuối cùng là trên cơ thể bạn trong thế giới thực thông qua kính thực tế tăng cường (AR).

"Ngày càng có nhiều 'thế giới thứ hai', nơi bạn thể hiện bản thân bằng sản phẩm ảo thông qua một nhân cách ảo", Giám đốc marketing Robert Triefus của Gucci cho biết.

Trang bị cho các nhân vật kỹ thuật số của chúng tôi không có gì mới, từ việc tạo ra Dollz pixel vào đầu những năm 2000 đến việc mua sắm những bổ sung mới cho tủ quần áo ngày nay trong Animal Crossing. Ngành công nghiệp trò chơi điện tử gần đây cũng đặt nền móng cho thời trang kỹ thuật số, với trang phục trong các trò chơi như Overwatch và Fortnite tạo ra doanh thu hàng tỷ USD.

Trong bối cảnh đại dịch phức tạp, nhiều thương hiệu đã chọn hình thức 3D để trình diễn bộ sưu tập mới. Ảnh: Vice.

Một số hãng thời trang lớn đã bắt đầu tận dụng thị trường game. Vào năm 2019, Louis Vuitton thiết kế da cho Liên minh huyền thoại. Nike và Ralph Lauren năm nay cung cấp phụ kiện hình đại diện thông qua nền tảng xây dựng thế giới ảo Roblox.

Bên ngoài môi trường trò chơi, NFTs sử dụng công nghệ blockchain để xác minh quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số, cho phép người chơi kiếm tiền từ thời trang kỹ thuật số rộng rãi hơn. Vào mùa thu năm nay, bộ sưu tập NFT của Dolce & Gabbana được bán hết với giá 6 triệu USD .

Các cuộc thảo luận xung quanh thế giới ảo đã tăng tốc do đại dịch và làm việc từ xa. Không có các buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập thời trang vào năm ngoái, các nhà thiết kế buộc phải sáng tạo trong hình thức ảo. Nhãn hiệu xa xỉ của Mỹ Hanifa đã tổ chức buổi trình diễn kỹ thuật số không sử dụng người mẫu với những nhân vật không đầu, lơ lửng mặc các sản phẩm mới được kết xuất 3D.

Karinna Grant, người đồng sáng lập thị trường thời trang NFT The Dematerialized, cho biết: "Các thương hiệu nhận ra họ phải tạo các phòng trưng bày và trình diễn thời trang kỹ thuật số để bán bộ sưu tập do ảnh hưởng của dịch. Do đó, người tiêu dùng đã được tiếp xúc với những cách mới để xem quần áo ảo".

Mối quan tâm ngày càng tăng đối với trang phục ảo là động lực cho các thương hiệu thử sức ở thị trường mới. Ảnh: Dezeen.

Bảo vệ môi trường

Khi lĩnh vực này phát triển, Karinna Grant nhận thấy ba cách sử dụng hàng may mặc kỹ thuật số: Tự mặc chúng thông qua AR, trang bị hình đại diện của bạn và đúc chúng dưới dạng NFT để được thu thập và giao dịch. Cách cuối cùng đã chứng kiến ​​sự bùng nổ trong không gian nghệ thuật kỹ thuật số.

Những người ủng hộ thời trang ảo nói rằng có sự thể hiện sáng tạo không giới hạn thông qua trang phục kỹ thuật số, hiện trông ngày càng tinh tế hơn nhờ sự phát triển của công nghệ kết xuất 3D và AR.

Mất hàng tuần để nhà thiết kế sản xuất ra một món đồ. Ngoài ra, trang phục ảo cung cấp mức giá hợp lý hơn cho các thương hiệu cao cấp, như Gucci tung ra đôi giày thể thao kỹ thuật số mới với giá 12 USD .

Nhà thiết kế Anifa Mvuemba đã đưa ra bản xem trước về những sàn diễn sử dụng các mô hình ảo. Ảnh: CNN.

Caitlin Monahan, chiến lược gia công nghệ tiêu dùng của công ty dự báo xu hướng WGSN, cho biết: "Thời trang ảo là hình thức mà bạn không phải chi hàng nghìn USD nhưng vẫn được mặc đồ hiệu".

Từ khía cạnh thương hiệu, việc bán quần áo mà không sản xuất hàng may mặc thực tế là "rất sinh lợi". Điều này có nghĩa là thời trang ảo cũng bền vững hơn nhiều.

"Nó đang tái tạo lại toàn bộ chuỗi cung ứng. Không sử dụng nước, lượng khí thải CO2 rất hạn chế. Không có mẫu nào được gửi đi hoặc trả lại, không có phòng trưng bày, không có nguyên mẫu vật lý", Monahan nói.

Hiện nay vẫn còn ít dữ liệu về việc giảm tác động của thời trang kỹ thuật số. Theo báo cáo bền vững năm 2020 của DressX, việc sản xuất quần áo kỹ thuật số thải ra ít carbon hơn 97% so với quần áo vật lý và tiết kiệm 3.300 lít nước cho mỗi mặt hàng.

Bất kỳ việc áp dụng thời trang ảo nào cũng có thể tác động tích cực đến ngành công nghiệp đóng góp chính vào lượng khí thải carbon của thế giới và ô nhiễm vi nhựa trong đại dương. Miễn là nó thành công trong việc thay thế một số quần áo trong tủ của bạn chứ không chỉ là một phần bổ sung.

Thời trang ảo sẽ giảm thiểu được lượng rác thải khủng xả ra môi trường. Ảnh: NYTimes.

Tương lai kết nối

Khi ngày càng có nhiều ngành công nghiệp thời trang lấn sâu vào thế giới ảo, thoạt đầu, sự quan tâm đặt ra trong đó có thể vượt xa bản thân công nghệ.

Irene-Marie Seelig, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của AnamXR, chuyên thiết kế trải nghiệm ảo cho các thương hiệu, giải thích: "Trong tương lai, tôi dự đoán thời trang ảo sẽ được kết nối với nhau nhiều hơn, nơi bạn có thể chia sẻ với các vũ trụ ảo khác nhau hình đại diện hay tủ quần áo kỹ thuật số".

Không rõ mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cho đến nay chiến lược gia công nghệ Caitlin Monahan vẫn lạc quan về khía cạnh thời trang ảo kết nối mọi thứ.

"Trong cuộc trò chuyện của tôi với những người chơi thời trang kỹ thuật số, họ sẵn sàng hợp tác mọi thứ. Nhược điểm là các hãng thời trang truyền thống khá kín tiếng với sản phẩm của họ cũng như việc nghiên cứu và phát triển trong thị trường ảo", cô giải thích.

Trong tương lai gần, có thể các thương hiệu thời trang sẽ không cần đến người mẫu để quảng bá sản phẩm. Ảnh: Pressat.

Điều đó để người tiêu dùng quyết định xem họ có thấy lợi ích khi từ bỏ của cải vật chất của mình để chuyển sang sử dụng hàng hóa ảo hay không.

Monahan cho biết: “Một thách thức ngay bây giờ là sự thay đổi thái độ đối với việc trả tiền cho thứ gì đó không phải hiện vật". Từng có nhiều phản ứng trên mạng đối với những đôi giày thể thao kỹ thuật số giá rẻ của Gucci: "Đây là một trò lừa đảo", "Thật đáng sợ", "Đây là khởi đầu cho sự tuyệt chủng của loài người".

Monahan tin rằng có đủ người quan tâm đến ý tưởng thay đổi này. "Tôi nghĩ rằng việc chứng minh tiện ích đó và kết quả của thời đại ảo sẽ là chìa khóa cho việc áp dụng phổ biến".