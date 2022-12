Không cần 'bố mẹ hổ' để biến Mbappe thành ngôi sao

Mbappe có 5 pha lập công tại World Cup 2022, thêm vào 4 bàn thắng anh ghi được trên đất Nga 4 năm trước.

Với tổng cộng 9 bàn thắng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh tính đến hiện tại, tiền đạo người Pháp có nhiều hơn một quả so với huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona, ngang ngửa những người giành Quả bóng vàng Eusebio da Silva Ferreira (Bồ Đào Nha) và Paolo Rossi (Italy).

Anh vẫn đang trên hành trình trở thành nhà vô địch thế giới 2 lần trước khi tròn 24 tuổi, theo The Guardian.

Không đối thủ nào của Pháp ở Qatar tìm được câu trả lời cho tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh của Mbappe. Australia, Đan Mạch và Ba Lan lần lượt khuất phục, chỉ Tunisia được tha trong chuyến hành quân đến tứ kết của “Les Bleus”, khi HLV Didier Deschamps quyết định cho dàn ngôi sao của mình nghỉ ngơi.

Mbappe sẽ tận dụng tất cả để vươn lên đỉnh cao của bóng đá thế giới, khi giờ đây, kỷ nguyên Ronaldo-Messi sắp kết thúc.

Và nếu anh đến được đây, đó sẽ không phải là sự tình cờ.

Kế hoạch lớn luôn là biến Mbappe thành siêu sao bóng đá.

Để thành công, trước tiên, yếu tố cần thiết là được sinh ra ở đúng nơi, đúng thời điểm. Câu lạc bộ địa phương AS Bondy, nơi cha của Mbappe, ông Wilfried Mbappe, từng huấn luyện các cầu thủ dưới 15 tuổi, đã đào tạo hàng chục cầu thủ hàng đầu.

Trong số đó, các cái tên nổi bật là tiền đạo Jonathan Ikone, từng vô địch Pháp với Lille, và giờ khoác áo Fiorentina, hay gần đây nhất là hậu vệ William Saliba của Arsenal, cũng là mảnh ghép trong đội hình của HLV Didier Deschamps ở World Cup 2022.

Hơn nữa, sức mạnh thể thao của vùng ngoại ô khiêm tốn này được phản ánh trong chất lượng cơ sở hạ tầng và huấn luyện mà thanh niên địa phương được tiếp cận miễn phí.

Chàng trai Mbappe sớm có môi trường thuận lợi để trở thành vận động viên ưu tú. Cha mẹ anh, Wilfried và Fayza Lamari, cựu cầu thủ bóng ném chuyên nghiệp, nhận ra rằng cậu con cả của họ sở hữu tài năng đặc biệt, xứng đáng được trao mọi cơ hội để nở rộ.

Từ đó, dự án Mbappe ra đời.

Thần đồng Mbappe đã có một hình mẫu gần gũi ngay trong gia đình. Vợ chồng ông Wilfried nhận nuôi Jires Kembo Ekoko - một đứa trẻ 9 tuổi được gửi từ Kinshasa (Congo) đến Pháp để thoát khỏi hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Jires, hơn Mbappe 10 tuổi, là cầu thủ chạy cánh đầy triển vọng. Anh đi thẳng từ đội U11 của Bondy đến học viện Clairefontaine, rồi chuyển sang đội trẻ của Pháp và đội bóng quốc tế Espoirs, sau đó chơi cho Rennes ở Ligue 1.

Món quà quý giá đầu tiên của Mbappe là chiếc áo mà người anh coi là “anh cả” tặng sau khi ghi 2 bàn vào lưới Estonia trong trận đầu tiên khoác áo U23 Pháp. Mbappe sau này đưa nó vào bộ phim hoạt hình mà anh thực hiện vào năm 2020, Je m'appelle Kylian.

Tài năng của Mbappe ấn tượng đến nỗi Nike đã cung cấp cho anh những đôi giày miễn phí từ năm 10 tuổi và đưa ra hợp đồng phù hợp 2 năm sau đó.

Một lần nữa, việc lớn lên ở Bondy, nơi các câu lạc bộ lớn nhất châu Âu thường xuyên cử quan sát viên đến theo dõi, đã là điều may mắn của Mbappe. Bất cứ ai tỏa sáng ở đó chắc chắn sẽ sớm được chú ý.

Một trong những trợ lý tuyển trạch viên nổi tiếng của Sevilla, Monchi, từng nói: “Khi Kylian 12 tuổi, cả châu Âu đều biết về cậu ấy và đã quá muộn để câu lạc bộ như chúng tôi ra tay”. Thời điểm đó, Sevilla vừa giành được cúp Tây Ban Nha và cúp UEFA 2 lần trong vòng 5 năm.

Khía cạnh đáng chú ý nhất trong quá trình thăng hoa của Mbappe không phải là sự suôn sẻ. Đó là cách mà ngay từ đầu, bố mẹ anh không coi con trai là tài sản để phát triển và khai thác, mà là người tham gia có nhận thức đầy đủ.

Thần đồng Mbappe có quyền tự quyết định ở độ tuổi rất trẻ.

“Cậu ấy có thể hát La Marseillaise khi lên 6 tuổi”, Antonio Riccardi, một trong những HLV đầu tiên của anh, kể. Khi được hỏi lý do học hát quốc ca Pháp từ sớm, “chú ếch con” (như cách một giáo viên khác gọi Mbappe) giải thích rằng: “Một ngày nào đó, con sẽ chơi ở World Cup cho Pháp”. Vì vậy, tốt hơn là có sự chuẩn bị.

Ở cùng độ tuổi, Mbappe cũng theo dõi các cuộc phỏng vấn những người hùng của anh, đặc biệt là Cristiano Ronaldo và Thierry Henry, và giả vờ như đang dự họp báo và tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Điều này có lẽ đã đặt nền móng cho khả năng ăn nói trôi chảy và tố chất trở thành nhân vật truyền thông của Mbappe. Như thể bằng cách nào đó, chàng trai trẻ vẫn thích thú với trò chơi “hãy giả vờ” thời thơ ấu của mình mà anh có thể chơi bằng 3 thứ tiếng: Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Một lần nữa, tốt hơn hết là có sự chuẩn bị sẵn sàng khi đến lúc phải hồi đáp những lời mời của Liverpool hay quan trọng hơn là Real Madrid.

Đáng chú ý, không giống như những gì mà rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng phải chịu đựng, kế hoạch mà vợ chồng Wilfried và Fayza vạch ra cho con trai họ không hề có sự ép buộc hay cần phải đóng vai "bố mẹ hổ". Đó chỉ là những điều chỉnh nhẹ nhàng khi cần thiết.

Càng được là chính mình, Mbappe sẽ càng trở nên hoàn thiện hơn, miễn là anh giữ được cái đầu lạnh.

Cha mẹ của ngôi sao PSG đã chia tay vào năm 2021, nhưng “đội Mbappe” vẫn đoàn kết. Ông Wilfried vẫn giải quyết khía cạnh bóng đá trong sự nghiệp của con trai. Trong khi đó, bà Fayza chăm sóc hình ảnh, công việc và chiến lược truyền thông cũng như làm việc với luật sư Delphine Verheyden ở Paris.

Wilfried, Fayza, Verheyden là 3 cơ sở của tam giác mà tâm điểm là Mbappe (23 tuổi).

Trong khi các siêu sao bóng đá khác có thể tuyển dụng trực tiếp hoặc gián tiếp hàng trăm người, đội Mbappe chỉ bao gồm tối đa 30 cá nhân, phần lớn trong số họ chỉ can thiệp khi cần sự giúp đỡ. Với quy mô kinh doanh của Mbappe, đây là con số thấp so với đoàn tùy tùng cồng kềnh mà nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng khác được vây quanh vào năm 2022.

Đây có thể là bí mật của dự án Mbappe, trái ngược với những gì được đặt ra cho một siêu sao có tài năng vượt trội. Đồng đội ở PSG của anh là Neymar có sự nghiệp được cha lên kế hoạch ngay từ đầu. Một chiến lược dài hạn được đặt ra ở cả 2 trường hợp này, bao gồm việc tránh mắc bẫy ký hợp đồng với câu lạc bộ lớn quá sớm và thay vào đó tập trung vào thời gian thi đấu.

Năm 2013, khi mới 14 tuổi, Mbappe phớt lờ Chelsea và Real Madrid để đến Monaco. Neymar đã chọn ở lại Santos thêm ít nhất một mùa giải, cho phép các cố vấn của anh mở rộng danh mục tài trợ béo bở ở địa phương, trước khi gia nhập Barcelona với mức phí đảm bảo gần như không thể để cầu thủ này ngồi dự bị.

Ở đó, sự tương tự giữa họ kết thúc.

Trong trường hợp của Mbappe, đó là quyết định mà cầu thủ này mong muốn. Còn với Neymar, anh phải tuân theo sự sắp đặt dù có muốn hay không.

Điều này có thể giải thích lý do siêu sao như Mbappe vẫn có thể toát lên vẻ tinh quái của cậu bé nhỏ thó, vui mừng với khả năng rê bóng của mình ở Bondy.

Tại sao khi ăn mừng bàn thắng bằng cách khoanh tay đặc trưng, trên môi Mbappe luôn có bóng dáng của nụ cười, mà không kiểu hào nhoáng như của Cristiano Ronaldo?

Tại sao một trong những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu nhiều người khi nghĩ về Mbappe vẫn là việc tiền đạo trẻ bỏ xa Gerard Pique của Barcelona trong chiến thắng nổi tiếng của PSG? Khi đó, hậu vệ bất hạnh người Tây Ban Nha cố gắng giữ lấy đuôi áo trong tuyệt vọng của chân chạy tốc độ.

Tại sao Mbappe có thể được Tổng thống Emmanuel Macron, người khuyên anh ở lại PSG khi Real Madrid gọi điệnv ào đầu năm nay, mời ăn tối trong những dịp hiếm hoi khi nhiệm vụ cho phép nguyên thủ quốc gia tổ chức cuộc gặp mặt riêng tại cung điện Elysee?

Với Mbappe, tất cả chỉ là một trò chơi. Một trò chơi mà anh đặt ra luật chơi ngay từ đầu. Anh là một cầu thủ khác biệt.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

