'Không ai thích có người tử vong trong vòng tay mình'

Trong một lần làm nhiệm vụ gần đây, Behzadi đã không thể cứu một người đàn ông 35 tuổi tử vong do Covid-19, bỏ lại con gái nhỏ trong khi vợ của bệnh nhân cũng phải nằm viện do bệnh nặng. "Đây là những tình huống ảnh hưởng cảm xúc của bạn. Bạn cảm thấy sự sống thực sự mong manh, nhưng mặt khác, chúng ta may mắn biết bao khi còn sống", bác sĩ Behzadi chia sẻ.