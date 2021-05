'Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Britney Spears'

Bộ phim tài liệu mới của BBC nói nhiều về quyền giám hộ của Britney Spears. Song, cô gọi điều đó là "đạo đức giả", không hài lòng với những gì đang diễn ra.

Nhiều năm liền, người hâm mộ chờ đợi cuộc đời Britney Spears lên sóng. Trong năm 2021, có đến bốn bộ phim về Britney Spears lên sóng, trong đó có đến ba bộ phim đến từ “ông lớn” The New York Times, BBC và Netflix (chuẩn bị ra mắt).

The New York Times khởi đầu trào lưu làm phim tài liệu về công chúa nhạc pop thông qua bộ phim Framing Britney Spears hồi tháng 2 - bộ phim dài 75 phút nói về sự độc hại của truyền thông với nữ ca sĩ. Theo BBC, tuy phim tài liệu không nhiều thông tin mới nhưng đã tạo ra “cơn địa chấn”, làm phong trào #FreeBritney diễn ra mạnh mẽ.

Giờ đây, Britney Spears lần nữa trở thành “con mồi” của các nhà sản xuất phim tài liệu. Sau Framing Britney Spears, Netflix chuẩn bị sản xuất bộ phim về Britney. The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship cũng chuẩn bị lên sóng trên BBC Two.

Giữa lúc cuộc đời liên tục bị đào bới, Britney Spears lên tiếng chỉ trích các bộ phim tài liệu về cuộc đời mình là đạo đức giả. "Tôi có nhiều khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời nhưng các bạn không nhắc tới. Tại sao cứ mãi nhìn vào những thứ làm tôi đau khổ?", nữ ca sĩ nói.

Britney sẽ về đâu khi không có quyền giám hộ?

Phim tài liệu về Britney Spears do BBC sản xuất được phát hành vào tuần tới. Bộ phim được thực hiện bởi Mobeen Azhar, nhà làm phim từng giành giải BAFTA.

Theo BBC, khi sản xuất phim tài liệu, nhà sản xuất đứng trước khó khăn liệu có bao nhiêu sự thật được đưa ra. Xung quanh Britney Spears luôn được bảo vệ chặt chẽ. Hầu hết đạo diễn chỉ dựa vào những thứ sẵn có, không có cơ hội phỏng vấn hay hiểu rõ cuộc đời cô. Về vấn đề này, Azhar vượt trội hơn hẳn nhiều nhà làm phim trước đó. Anh từng tham gia phiên điều trần nói về quyền giám hộ của Britney hồi tháng 12/2020.

Trong bộ phim tài liệu bị Britney chỉ trích là đạo đức giả, nhà làm phim phơi bày mặt tối của fandom. Những người ủng hộ Britney Spears thường bị xem là “fan cực đoan”. Trong phim, biên đạo múa Brian Friedman tiết lộ anh đã nghỉ việc sau khi bị người hâm mộ của nữ ca sĩ dọa giết. Anh trở thành đối tượng bị công kích chỉ vì nhận xét “Những bước nhảy của Britney đã khác đi sau khi cô làm mẹ”.

Quyền giám hộ có thực sự nguy hại cho Britney Spears? Ảnh: BBC.

“Tôi thấy mình bị đe dọa. Tôi quyết định ra đi trong nhẹ nhàng. Tôi chúc Britney Spears gặp được những điều tốt đẹp nhất. Sau khi tôi nghỉ việc, những lời dọa giết cũng biến mất”, Brian Friedman nói.

The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship cũng tìm hiểu xem liệu quyền giám hộ có tác động tích cực đến cuộc sống của nữ ca sĩ hay không. Bởi trước đó, trong cuộc phỏng vấn được quay tại nhà riêng ở Los Angeles, Perez Hilton - blogger từng làm việc với Britney Spears - nói: “Nếu không có quyền giám hộ, tôi thực sự lo ngại rằng Britney sẽ chết”.

Quan điểm “Liệu Britney Spears có sống tốt hay không khi thiếu quyền giám hộ” là quan điểm thường thiếu sót trong các cuộc tranh luận. Một điều không thể phủ nhận là Britney Spears khá thành công, thu âm nhiều album mới, các tour lưu diễn toàn quốc, những đêm diễn ở Las Vegas… dưới sự quản lý của cha ruột.

Nhưng giờ đây, nữ ca sĩ thấy không thoải mái với việc bị kiểm soát về nhiều mặt. Người hâm mộ chỉ nhắm vào điểm này để thổi bùng phong trào #FreeBritney. Trước đây, Jamie Spears nói rằng Britney hoàn toàn có quyền yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ. Tuy nhiên, suốt nhiều năm nữ ca sĩ đã không làm điều đó. Thông qua hồ sơ tòa án mà BBC thu thập được, luật sư Samuel Ingham III thông báo Britney Spears gọi quyền giám hộ là tự nguyện.

Cuộc chiến của Britney Spears

Thông thường, Mobeen Azhar chỉ đồng ý thực hiện những bộ phim tài liệu mang tính khai phá, nghĩa là phải có những cuộc phỏng vấn trực quan, có diễn biến mới. Anh không phụ thuộc vào nguồn tài liệu có sẵn. Mobeen Azhar muốn làm ra bộ phim tài liệu mang tính khai sáng.

Nhà làm phim quyết định đến Kentwood, Louisiana, quê hương của Britney Spears. Anh nói chuyện với nhân viên tại nhà hàng mà nữ ca sĩ yêu thích, thường xuyên lui tới. Nhân viên cho rằng Britney Spears là cô gái lịch sự. Cô không hề quan tâm đến sự nổi tiếng của mình, không nhìn nhận bản thân là ngôi sao toàn cầu, thường xuyên về nhà hàng ở quê cũ và nói chuyện với nhân viên.

“Britney Spears rất ngọt ngào. Tôi gặp cô ấy nhiều lần. Nếu bạn không biết Britney Spears là ai, bạn chỉ nghĩ cô ấy là khách hàng địa phương đang ăn ở quán quen”, một nhân viên phục vụ nói trong The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship.

Nhà sản xuất cũng đến bảo tàng về Britney Spears, nơi có nhiều kỷ vật, tác phẩm nghệ thuật của nữ ca sĩ. Bảo tàng do một người hâm mộ lâu năm của Britney Spears lập ra ở quê nhà. Người này cho biết cô rất buồn vì những thông tin tiêu cực về “người hùng làm quê hương Kentwood, Louisiana rạng rỡ”.

Trong phim, Azhar đặt vấn đề liệu Britney Spears chỉ là nạn nhân của truyền thông? Giờ đây, nhiều người cho rằng các phương tiện truyền thông đào bới nỗi đau của nữ ca sĩ. Song, một nhiếp ảnh gia nói trong phim tài liệu rằng anh không hối hận khi đi theo Britney Spears suốt nhiều năm. Anh khẳng định nữ ca sĩ biết cách lợi dụng paparazzi để giúp bản thân có lợi.

Nhà làm phim Mobeen Azhar về quê của Britney Spears để làm phong phú bộ phim. Ảnh: NME.

Cuối cùng, điều mà công chúng, người hâm mộ và chính những người thực hiện bộ phim tài liệu quan tâm là phiên điều trần về quyền giám hộ của nữ ca sĩ. Trên thực tế, tòa án không chấp nhận máy quay. Tuy nhiên, Azhar đã thực hiện cảnh quay ngay sau đó và tóm tắt những gì đã diễn ra.

Sau khi tham dự, nhà làm phim mô tả phiên điều trần là “hai giờ tranh luận pháp lý khô khan”, trong đó ông Jamie Spears gọi điện từ xa, phiên tòa cũng không nói rõ có nên chấm dứt quyền giám hộ hay không. “Có cảm giác như người duy nhất chiến thắng là các luật sư”, anh nói.

Theo BBC, “cuộc chiến của Britney Spears” vẫn còn hấp dẫn với một số người. Tuy nhiên, với những người theo dõi lâu năm, phim tài liệu bị cho là đạo đức giả lại không có thông tin gì mới mẻ.

“Chúng ta không thể biết được Britney Spears nghĩ gì. Những tình tiết quan trọng trong vụ việc về quyền giám hộ cũng chưa thể sáng tỏ. Những manh mối hiện tại rất mong manh”, blogger Perez Hilton nhận xét.

Ngày 28/4, theo AP, Britney Spears yêu cầu được xuất hiện trước tòa án để nêu ý kiến về quyền giám hộ. Luật sư Samuel Ingham III cho biết nữ ca sĩ đồng ý gặp Thẩm phán Brenda Penny ngày 23/6, địa điểm là tòa án Thượng thẩm Los Angeles.

Britney Spears chối bỏ sự giúp đỡ?

Nhiều năm nay, Britney không trả lời phỏng vấn bất cứ tờ báo hay kênh truyền hình nào. Những gì công chúng biết về nữ ca sĩ chỉ thông qua trang cá nhân. Theo BBC, ngay cả khi nhà sản xuất nào đó có cơ hội phỏng vấn Britney Spears, điều đó cũng không đảm bảo liệu nữ ca sĩ sẽ nói những gì. Và liệu cô có thực sự được tự do nói ra suy nghĩ của bản thân hay không khi quyền giám hộ vẫn còn đó.

Hiện tại, những thứ công chúng biết về Britney Spears chỉ quanh quẩn bên ngoài, câu chuyện thực sự bên trong là gì vẫn chưa rõ. "Không ai biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với Britney Spears" - BBC viết.

Trong khi các bộ phim tài liệu lần lượt ra đời được truyền thông cho là cứu cánh giúp nữ ca sĩ thoát khỏi quyền bảo hộ, Britney Spears không mấy thiện cảm với những bộ phim tài liệu.

Britney Spears có đang từ chối mọi lời giúp đỡ? Ảnh: Getty.

Theo Daily Star, Britney Spears lên tiếng chỉ trích cả hai bộ phim Framing Britney Spears của The New York Times và The Battle For Britney: Fans, Cash And A Conservatorship của BBC. Cô khẳng định nhà sản xuất phim chỉ trích truyền thông đối xử tệ với cô nhưng cuối cùng lại làm điều tương tự. Phim tài liệu chỉ đào bới chuyện cô bị trầm cảm, bị ông Jamie giám sát tài sản, cuộc sống suốt 13 năm.

Trước đó, Hollywood Reporter đưa tin Britney Spears tâm sự cô khóc suốt hai tuần khi đời tư bị phơi bày. Trong tuyên bố chỉ trích các bộ phim tài liệu, Britney Spears cũng khẳng định tài khoản mạng xã hội là do cô kiểm soát, không bị quản lý như thuyết âm mưu của người hâm mộ.

Theo BBC, những điều trên đặt ra câu hỏi là phim tài liệu, phong trào #FreeBritney có ý nghĩa gì với công chúa nhạc pop? Phải chăng cô đang chối bỏ sự giúp đỡ của truyền thông và người hâm mộ?