Khởi tranh giải AWC 2021 từ 19/6

Vòng bảng Liên Quân Mobile thế giới Arena of Valor World Cup (AWC) 2021 sẽ khởi tranh ngày 19/6, hứa hẹn mang đến những “trận chiến” hấp dẫn khi quy tụ nhiều đội tuyển tài năng.

Tại lễ bốc thăm chia bảng giải AWC 2021 diễn ra vào 2/6, 16 đội tuyển xuất sắc đến từ 9 khu vực đã xác định được đối thủ tại vòng bảng, trước khi đi tiếp vào các vòng knockout.

Kết quả bốc thăm chia bảng

16 ứng cử viên vô địch bước vào thi đấu vòng bảng từ 19/6 đến 27/6, nhằm kiểm chứng và so tài kỹ năng với những đội tuyển xuất sắc thế giới.

Vòng bảng gồm 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội với kết quả bốc thăm cụ thể: Bảng A có Team Flash (Việt Nam), Dewa United Esports (Indonesia), MAD Team (Đài Loan - Trung Quốc) và Buriram United Esports (Thái Lan); Bảng B có V Gaming (Việt Nam), Z9 Gaming (Nhật Bản), ONE Team Esports (Đài Loan) và Team CIV (Trung Quốc); Bảng C có Bacon Time (Thái Lan), Archangel (Indonesia), Saigon Phantom (Việt Nam) và UndeRank (MSP); Bảng D có Overclock (Brazil), Team 3 Stars (Hàn Quốc), dtac Talon (Thái Lan) và Most Outstanding Player (Đài Loan - Trung Quốc).

Kết quả bốc thăm vòng bảng với 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội.

Đại diện cho khu vực Việt Nam là ba đội tuyển có thứ hạng cao nhất tại giải Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2021 gồm: Team Flash, Saigon Phantom và V Gaming. Các đội tuyển lần lượt là hạt giống số 1, số 2 và số 3 của Việt Nam tại AWC 2021.

Hạt giống số 1 cũng là đương kim vô địch AWC Team Flash sẽ ở bảng A, chạm trán đối thủ MAD Team của Đài Loan. Đối thủ của hạt giống số 2 Saigon Phantom ở bảng C là nhà vô địch RoV Pro League - Bacon Time. Cuối cùng, hạt giống số 3 - V Gaming nằm ở bảng B cùng đối thủ được đánh giá là cân tài cân sức.

Thể thức thi đấu tại AWC 2021

Vòng bảng AWC 2021 có tổng cộng 48 trận đấu, được phát sóng trực tiếp 8 ngày từ 19/6 đến 27/6. Các trận đấu trong khuôn khổ vòng này diễn ra theo thể thức Best-of-2 (BO2), vòng tròn hai lượt tính điểm. Trong đó, mỗi trận thắng 2-0 đem về 3 điểm cho đội thắng, đội thua không có điểm. Với kết quả hòa 1-1, mỗi đội được 1 điểm.

Luật “Cấm chọn quốc tế” (Global Ban Pick) được áp dụng xuyên suốt giải đấu. Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng được quyền bước tiếp vào vòng knockout.

Vòng bảng AWC 2021 có tổng cộng 48 trận đấu.

Vòng knockout tại AWC 2021 bao gồm vòng tứ kết (từ 30/6 đến 4/7) và vòng bán kết (từ 10/7 đến 11/7), thi đấu theo thể thức đấu loại nhánh thắng nhánh thua. Nhờ đó, các đội tuyển có thêm cơ hội bởi chỉ bị loại sau khi để thua hai trận.

Loạt trận đầu tiên của tứ kết và loạt trận đầu tiên của nhánh thua thi đấu theo thể thức BO5. Tất cả các trận đấu sau đó sẽ diễn ra theo thể thức BO7. Hai đội tuyển xuất sắc sẽ bước vào trận chung kết tổng vào ngày 18/7. Đội chiến thắng giành danh hiệu Nhà vô địch thế giới.

Vòng knockout tại AWC 2021 bao gồm vòng tứ kết (từ 30/6 đến 4/7) và vòng bán kết (từ 10/7 đến 11/7).

AWC 2021 đánh dấu sự hợp tác toàn cầu đầu tiên của giải đấu với các đối tác của Garena Thái Lan gồm: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan (MOTS) và Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT).

Là đối tác chính thức của Garena Thái Lan, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cùng Tổng cục Thể thao Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và điều hành hoạt động thể thao điện tử tại địa phương. Hợp tác toàn cầu là một bước tiến để thể thao điện tử trở thành ngành công nghiệp được chính phủ công nhận.

Trận đấu khai mạc AWC 2021 được bắt đầu lúc 12h vào 19/6.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp vòng bảng AWC 2021 trên nhiều nền tảng trực tuyến như Facebook và YouTube. Tất cả 48 trận đấu được bình luận bằng năm ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Trung Quốc, tiếng Thái và tiếng Việt. Trận đấu khai mạc diễn ra lúc 12h vào 19/6. Bên cạnh đó, khán giả có thể chờ đón không gian ảo lần đầu tiên xuất hiện tại AWC.