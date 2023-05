Khởi tố vụ vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua đường hàng không

Đã có 4 vụ vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ qua đường hàng không bị Hải quan Nội Bài ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong 4 tháng đầu năm nay.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) đã phát hiện nhiều vụ khách xuất cảnh vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ vượt quá tiêu chuẩn qua biên giới. Đã có 4 vụ vận chuyển trái phép vàng và ngoại tệ bị Hải quan Nội Bài ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Trong đó, chỉ riêng tháng 4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã khởi tố 3 vụ vận chuyển trái phép vàng xảy ra tại Cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài, với tổng tang vật vi phạm lên tới hơn 3,3 tỷ đồng .

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, hòng qua mặt lực lượng chức năng, thủ đoạn chính của các nghi phạm là vận chuyển trái phép vàng và đánh vàng thành hình chiếc nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền nhưng rất thô sơ và được chia nhỏ cho nhiều người vận chuyển.

Hải quan Nội Bài liên tục phát hiện các vụ việc vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới.

Đặc biệt, trong các vụ việc bị phát hiện, họ chỉ bay vào các chuyến có thời gian khởi hành từ 23h hôm trước đến 1h hôm sau.

Liên quan đến mang ngoại tệ vượt tiêu chuẩn, người vi phạm chủ yếu mang quá số tiền được phép trong hành lý khi xuất cảnh mà không khai báo hải quan theo quy định.

Khi phát hiện, cơ quan hải quan lập biên bản, trả lại số tiền được phép mang theo cho hành khách (tương đương 5.000 USD ) và ra quyết định tạm giữ số tiền vượt tiêu chuẩn, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của hành khách, đồng thời tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo đánh giá của Hải quan Nội Bài, với những vụ vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới, nếu không kịp thời phát hiện sẽ ảnh hưởng đến chính sách ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Một số vụ việc điển hình do Hải quan Nội Bài phát hiện trong 4 tháng qua như: Ngày 4/1, Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài và đại diện Đội An ninh soi chiếu quốc tế thuộc Trung tâm an ninh Hàng không Nội Bài đã cùng kiểm tra hành lý trực quan một hành khách trên chuyến bay đi Incheon (Hàn Quốc), phát hiện hành khách mang theo tổng số tiền 1.858 tờ tiền won Hàn Quốc, mệnh giá 50.000 won/tờ không khai báo.

Tối 2/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện ông L.V.A, là hành khách trên chuyến bay xuất cảnh khởi hành từ Nội Bài đi Tokyo (Nhật Bản) mang theo lượng lắc tay và dây chuyền vàng lớn không khai báo hải quan. Trị giá lô hàng hơn 1,4 tỷ đồng , sau khi trừ tiêu chuẩn được phép mang vàng khi xuất cảnh là (300 g), số vàng còn lại vượt quá tiêu chuẩn hơn một tỷ đồng.

Tối 2/2 sáng 3/2, Hải quan Nội Bài phát hiện ông P.V.L., là hành khách trên chuyến bay xuất cảnh đi Osaka (Nhật Bản), mang theo lượng vàng lớn trong hành lý xách tay dạng miếng và nhẫn trơn, không khai báo hải quan. Trị giá được xác định là hơn một tỷ đồng, số vàng vượt quá tiêu chuẩn hơn 600 triệu đồng.

Ngày 3/2, trên chuyến bay đi Tokyo (Nhật Bản), Hải quan Nội Bài phát hiện ông V.M.T. mang theo nhiều vàng dạng dây và dây vòng trong người, không khai báo hải quan. Tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng .

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, các hành khách trên đã vi phạm quy định tại Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành khách trên. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được về vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.