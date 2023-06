Khởi tố vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Yakumi

CQĐT Công an TP Hà Nội mới đây ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ các nghi phạm trong đường dây sản xuất, mua bán thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Yakumi.

Theo điều tra, ngày 9/6, Phòng CS Phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, phát hiện nghi vấn và kiểm tra nam thanh niên đang đứng cạnh chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH125 màu đen mang BKS: 36G1-279…, chở 2 thùng carton.

Bên trong 2 thùng carton này có hàng hóa là các hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn hiệu Yakumi, loại 20 viên sủi/hộp; tổng số 285 hộp. Nam thanh niên tự khai tên là Phạm Văn Thiên (SN 1994; quê quán Nga Sơn, Thanh Hóa; tạm trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Hàng giả giá… siêu rẻ

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thực phẩm không rõ xuất xứ, không có hạn sử dụng.

Thiên khai mang số thực phẩm chức năng trên đi giao cho khách hàng, nhưng không cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Qua đấu tranh, Thiên trình bày số hàng trên được anh ta đặt làm giả để bán nhằm hưởng lợi nhuận chênh lệch.

Theo lời khai của Thiên, anh ta đặt làm giả với giá thành là 40.000 đồng/hộp, sau đó bán cho khách giá 55.000 đồng/hộp; trong khi Thiên biết trên thị trường, sản phẩm này có giá bán là 790.000 đồng/hộp. Quá trình đặt làm hàng giả, Thiên yêu cầu nơi sản xuất phải làm mẫu mã và đóng gói theo quy cách giống như sản phẩm chính hãng để Thiên dễ giao dịch.

Xử lý nghiêm mọi vi phạm

Theo Công an TP Hà Nội (Cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 TP Hà Nội), vụ việc trên chỉ là một trong số kết quả mà đơn vị phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội phát hiện, xử lý trong các tháng đầu năm nay, trên lĩnh vực đảm bảo an toàn thực phẩm.

Một vụ việc liên quan đến nghi phạm khác từng bị CQĐT khởi tố là Trần Đức Anh (SN 2001, quê quán Nam Đàn, Nghệ An). Anh bị Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng các đơn vị thuộc Cục QLTT Hà Nội kiểm tra tại địa chỉ số 438 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân; phát hiện và thu giữ 130 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Vinslim V3 có dấu hiệu hàng giả. Điều tra mở rộng, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe Vinslim V3.

Không chỉ thực phẩm chức năng giả, thời gian qua, lực lượng công an, Quản lý thị trường TP Hà Nội còn phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh nội tạng, đồ uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đơn cử như vụ việc do Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường phối hợp với Đội QLTT số 25 - Cục QLTT Hà Nội kiểm tra xe tải BKS: 29H-338.94, chủ xe là Lê Văn Lý (SN 1987; quê quán Lý Nhân, Hà Nam) điều khiển, đang dừng đỗ tại bến xe tĩnh số 40, Chương Mỹ, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 700 kg nầm lợn được để trong 28 bao dán nhãn nước ngoài, mỗi bao 25 kg. Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng từ nào liên quan đến số hàng hóa trên. Tổ công tác đã thiết lập hồ sơ vụ việc bàn giao toàn bộ hàng hóa vi phạm cho Đội QLTT số 25 xác minh, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, mức phạt 30 triệu đồng.

Tiếp đó, cũng Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 7 Cục Quản lý thị trường TP Hà tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu thủ công, thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Phong Phát (địa chỉ tại Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội; đại diện pháp lý của Công ty là bà Chu Thị Nguyệt; chức vụ giám đốc).

Thời điểm kiểm tra, bà Nguyệt ủy quyền cho anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, quê quán huyện Ân Thi, Hưng Yên) làm việc với cơ quan chức năng. Quá trình kiểm tra, thu giữ lần lượt 540 lít rượu ngâm thủ công tại địa điểm kinh doanh trên, không có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Hạnh không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn chứng từ nào liên quan đến số hàng hóa trên. Tổ công tác đã thiết lập hồ sơ vụ việc bàn giao toàn bộ hàng hóa vi phạm cho Đội QLTT số 7 xác minh, xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 60 triệu đồng.

Theo đánh giá, thời gian qua, các đơn vị trong CATP đã tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chuyên đề “Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm trên địa bàn TP Hà Nội”.

Hầu hết đơn vị có liên quan trong CATP (nòng cốt là lực lượng Cảnh sát môi trường) đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm từ khâu nắm tình hình, triển khai biện pháp nghiệp vụ cơ bản đến điều tra, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, đã phát huy được vai trò của lực lượng công an trong hoạt động của Ban chỉ đạo 389 Thành phố và địa phương…