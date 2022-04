Khởi tố vụ ôtô biển xanh tông chết 2 người

Tránh xe máy đang sang đường, ôtô biển xanh ở Thanh Hóa lao lên vỉa hè, làm 2 người tử vong. Tài xế gây tai nạn bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông (39 tuổi, trú phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Ông Thông là lái xe của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa. Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.G.

Tai nạn này xảy ra sáng 27/3 khi tài xế Thông điều khiển ôtô bán tải mang biển số xanh lưu thông trên quốc lộ 47.

Trên xe khi đó có một lãnh đạo và một số cán bộ của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa. Họ đến Cảng hàng không Thọ Xuân để bay vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá.

Đến phố Cao Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, ôtô va chạm với xe máy do ông Lê Hải Đàm (66 tuổi) điều khiển. Ôtô biển xanh sau đó lao lên vỉa hè, đâm vào 2 người bán hoa quả. Tai nạn khiến hai nạn nhân này tử vong, ông Đàm bị thương.

Ngày 28/3, Công an TP Thanh Hóa xác định xe biển xanh không chạy quá tốc độ, tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Nhà chức trách nhận định tài xế ôtô đánh lái tránh xe máy đang sang đường nên mất lái.