Khởi tố vụ mẹ kế đánh con chồng ở Cà Mau

Phát hiện con của chồng lấy trộm 20.000 đồng, bà Nghi đã đánh bé trai bị thương tật 4%.

Ngày 7/3, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, khởi tố vụ án Hành hạ người khác để điều tra vụ bà Hà Mộng Nghi (ngụ xã Lợi An) đánh đập con riêng của chồng. Nạn nhân là bé trai L.M.T., học lớp 1A, trường Tiểu học Lợi An 2.

Sáng 22/2, giáo viên của trường Tiểu học Lợi An 2 phát hiện T. có biểu hiện bất thường. Các thầy cô tìm hiểu và kiểm tra thân thể của bé đã phát hiện nhiều vết bầm tím.

Vết thương trên người nam sinh lớp một. Ảnh: T.A.

Vụ việc được lãnh đạo nhà trường báo đến công an địa phương. Bị cảnh sát mời làm việc, bà Nghi khai đã dùng roi tre đánh vào tay, lưng, chân và mông của T. vì phát hiện bé lấy trộm 20.000 đồng.

Nhận được báo cáo của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo pháp luật. Kết quả giám định thương tích của bé T. là 4%.