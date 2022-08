Khởi tố vụ đập chết hơn 100 con vịt phá lúa

Được người dân thuê trông coi cánh đồng nhưng bị đàn vịt vào phá, các thành viên Tổ Trông đồng mang gậy tre đánh chết 101 con vịt.

Những ngày gần đây, ông Nguyễn Văn Đẩu (49 tuổi), Tổ trưởng Tổ Trông đồng, diệt chuột, thủy nông thôn 1 và thôn 2 Đông Lôi, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đứng ngồi không yên bởi nguy cơ mình và các thành viên trong tổ có thể vướng vòng lao lý.

Đánh chết 101 con vịt, thiệt hại gần 5 triệu

Trước đó, đầu tháng 7, Công an huyện Vĩnh Bảo khởi tố vụ án hủy hoại tài sản để điều tra việc các thành viên Tổ Trông đồng, diệt chuột, thủy nông thôn 1 và thôn 2 Đông Lôi vì đã đánh chết 101 con vịt khi đàn vịt này vào cánh đồng phá lúa.

Ông Đẩu tâm sự: “Tổ chúng tôi được người dân 2 thôn giao nhiệm vụ bảo vệ mùa màng. Tuy vậy, nhiều hộ nuôi vịt rất hay thả vịt vào cánh đồng phá lúa, người dân nhiều lần nói chúng tôi làm việc thiếu trách nhiệm. Khi phát hiện đàn vịt phá lúa, chúng tôi bức xúc quá đánh chết 101 con. Chủ đàn vịt gửi đơn tố cáo lên công an và họ đã khởi tố tội hủy hoại tài sản”.

Ông Nguyễn Công Hoạt, Trưởng thôn 1 Đông Lôi xác nhận câu chuyện và cho biết thêm, để bảo vệ mùa màng, đại diện người dân thôn 1 và thôn 2 Đông Lôi nhất trí thành lập Tổ Trông đồng, diệt chuột, thủy nông gồm 4 thành viên do ông Đẩu làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ bảo vệ mùa màng các cánh đồng rộng 146 mẫu của 2 thôn với mức giá 140.000 đồng/sào/năm.

Vụ lúa xuân năm nay, trên địa bàn 2 thôn có 4 hộ chăn thả vịt, trong đó nhiều nhất là gia đình ông Đông Quang Cậy nuôi gần 2.000 con. Ba hộ còn lại mỗi gia đình nuôi 100-200 con vịt, các gia đình này đều nuôi nhốt vịt, còn gia đình ông Cậy thường xuyên để vịt vào ruộng phá lúa.

“Để bảo vệ mùa màng, tối 1/6, ban lãnh đạo 2 thôn và Tổ Trông đồng, diệt chuột, thủy nông làm việc với ông Cậy. Theo biên bản làm việc, ông Cậy thay mặt gia đình hứa từ ngày 2/6 sẽ tổ chức trông coi đàn vịt của gia đình, không để vào ruộng phá lúa”, ông Hoạt kể.

Tuy vậy, khoảng 10h ngày 3/6, khoảng 1.600 con vịt đã đi vào ruộng lúa của ông Nguyễn Duy Sơn (55 tuổi), ở cùng thôn. Phát hiện, ông Sơn đã gọi Tổ Trông đồng của thôn. Khi ra đến ruộng nhà ông Sơn, Tổ Trông đồng đã dùng gậy tre và cây vè đánh chết 101 con vịt rồi ra về.

Theo trình báo của gia đình ông Cậy, 101 con vịt bị đánh chết là vịt bầu cánh trắng, mỗi con nặng 600-700 g (tổng trọng lượng số vịt chết là 67 kg).

Công an huyện Vĩnh Bảo đã giám định và xác định, tổng thiệt hại mà gia đình ông Cậy bị mất là 4,848 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố bị can.

Vướng vòng lao lý, mất tình láng giềng

Câu chuyện 101 con vịt bị đánh chết khi phá ruộng lúa và các thành viên Tổ Trông đồng, diệt chuột nguy cơ vướng vòng lao lý làm xôn xao vùng quê vốn bình yên này.

Người cho rằng thành viên Tổ Trông đồng đánh chết vịt là sai, người thì nói vịt vào phá lúa đáng bị đánh chết, có người lại cho rằng cả hai bên đều sai.

Một người dân thôn Đông Lôi 2 cho biết vịt của gia đình ông Cậy tràn vào ruộng lúa của dân không phải 1-2 lần. Trong khi tổ bảo vệ trông đồng phải chịu ký kết hợp đồng với nhân dân trong thôn bảo vệ lúa, hoa màu của dân, nếu để thất thoát sẽ không được lấy công trông coi và bị phạt thêm.

Cả thành viên Tổ Trông đồng lẫn chủ đàn vịt đều là hàng xóm láng giềng, quen biết nhau từ thuở nhỏ. Giờ đây, ngoài việc đối mặt với vòng lao lý, tình nghĩa anh em, chòm xóm giữa các gia đình hai phía cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Chia sẻ về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Thanh Điệp (Đoàn Luật sư TP Hải Phòng) cho biết đây là vụ việc đáng tiếc, chỉ vì nóng giận mà các thành viên Tổ Trông đồng có nguy cơ bị khởi tố về tội Hủy hoại tài sản.

“Các thành viên Tổ Trông đồng đã có lỗi khi dùng gậy xua đuổi, dẫn đến 101 con vịt bị đánh chết. Có nhiều biện pháp để ngăn chặn đàn vịt phá ruộng lúa, chứ không thể đánh chết vịt là tài sản của người khác”, luật sư Điệp cho hay.

Theo luật sư, Bộ luật Hình sự đã quy định, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tuy nhiên, trong vụ án này, cơ quan chức năng cũng cần giám định thiệt hại của ruộng lúa. Đồng thời, xác định ý thức chủ quan của chủ vịt là cố ý hay vô ý để vịt vào phá lúa.

Nếu chủ vịt cố ý để vịt vào phá lúa và thiệt hại ruộng lúa từ 2 triệu đồng trở lên, chủ vịt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nếu chủ vịt không trông coi, để vịt vào phá lúa của người khác thì đây là lỗi vô ý, chủ vịt có thể bị phạt tiền 0,5-1 triệu đồng do để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác. Chủ ruộng lúa có thể yêu cầu chủ vịt bồi thường dân sự theo quy định pháp luật.