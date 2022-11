Khởi tố vụ án sản xuất, làm giả kem Tràng Tiền

Khám xét cơ sở tại huyện Tân Yên (Bắc Giang), công an thu giữ nhiều nguyên vật liệu cùng máy móc phục vụ việc làm giả kem Tràng Tiền. Chủ cơ sở đã khai nhận hành vi của mình.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Sản xuất và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm liên quan tới cơ sở sản xuất kem Thắng Ái (tại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên) và chuyển hồ sơ vụ án đến Công an huyện Tân Yên để điều tra theo thẩm quyền.

Sáng 29/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp công an sở tại kiểm tra cơ sở sản xuất kem Thắng Ái do ông P.X.T. (55 tuổi, ở xã Ngọc Thiện) làm chủ.

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện tại kho lạnh của cơ sở có 7320 que kem các loại đã thành phẩm, có dấu hiệu làm giả kem Tràng Tiền.

Hộp kem giả mạo nhãn hiệu kem Tràng Tiền. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Khám xét cơ sở này, công an thu giữ 87 kg vỏ bao bì, 1.600 tem dán, 225 kg nguyên liệu làm kem, 20 kg que kem gỗ cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ việc sản xuất kem khác.

Khai với công an, ông T. thừa nhận biết hành vi sản xuất và bán các loại kem mang thông tin không đúng về nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn thực hiện vì mục đích lợi nhuận.

Người này cho biết đã đầu tư máy móc, nguyên vật liệu và thuê nhân công để sản xuất các loại kem giả mạo kem Tràng Tiền rồi xuất bán ra thị trường cho người tiêu dùng.