Khởi tố vụ án nhóm học sinh gây rối trước cổng trường ở Hải Dương

Thêm một thiếu nữ bị lừa việc nhẹ, lương cao

Công an TP Thuận An (Bình Dương) bắt tạm giam Đỗ Thị Mai Quỳnh (quê Đắk Lắk), Nguyễn Hữu Nhân và Trần Thị Thảo Quyên (cùng quê An Giang) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.