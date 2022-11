Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và đồng phạm ở Tịnh thất Bồng Lai.

Ông Lê Tùng Vân. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 1/11, theo nguồn tin của Zing, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự đối với ông Lê Tùng Vân và các đồng phạm ở Tịnh thất Bồng Lai.

Ngoài ra, đối với tin báo về tội phạm Loạn luân, hiện Cơ quan An ninh điều tra chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét, giải quyết.



Ông Lê Tùng Vân tại tòa sơ thẩm hồi tháng 7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo nhà chức trách, ngày 12/9, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư và trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN của 27 người gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM để giám định. Đến ngày 7/10, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đã có Kết luận giám định số 5342/KL-KTHS.

Ngày 13/10, Cơ quan An ninh điều tra đã tổ chức công bố kết luận giám định ADN trên đối với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, quá trình công bố kết luận giám định ADN, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác.

Trước đó, ngày 21/7, TAND huyện Đức Hòa, Long An xử sơ thẩm tuyên ông Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù. Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3,5 năm tù, còn Cao Thị Cúc nhận mức án 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.