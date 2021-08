Khởi tố vụ án liên quan tài xế mắc Covid-19 không khai báo y tế

Nam tài xế xe container từ Bình Dương về Thanh Hóa không khai báo y tế theo quy định. Người này tiếp xúc với nhiều người trước khi được xác định mắc Covid-19.

Ngày 7/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, xảy ra tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu.

Quyết định này được đưa ra sau khi cảnh sát xác định có dấu hiệu tội phạm liên quan một bệnh nhân Covid-19 từ vùng dịch về địa phương không khai báo y tế.

Cụ thể, bệnh nhân là người đàn ông 35 tuổi, lái xe container từ Bình Dương về Thanh Hóa vào khoảng 9h ngày 6/8.

Người này không đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo theo quy định. Anh ta đi bộ về nhà ở thôn Hiền Tây và tiếp xúc với nhiều người trong gia đình.

Lực lượng y tế chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa điều trị. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Sau đó, người đàn ông dùng xe máy đi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để làm xét nghiệm và được xác định mắc Covid-19. Đến trưa 7/8, các đơn vị chức năng truy vết được 13 người là F1 của bệnh nhân.

Liên quan vụ việc này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng bệnh nhân khi trở về địa phương không tuân thủ các quy định về khai báo, cách ly y tế. Bệnh nhân có biểu hiện khai báo lịch trình di chuyển thiếu trung thực, đã đi nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người khi đang trong thời hạn cách ly tại nhà.

“Để xảy ra tình trạng trên có phần do sự chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Lưu và các ngành, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, theo dõi, giám sát người từ nơi có dịch Covid-19 trở về địa phương”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ rõ.

Do đó, cơ quan này yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời, yêu cầu công an điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của bệnh nhân để xử lý nghiêm.