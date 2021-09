Khởi tố vụ án liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại công ty mỹ phẩm

Sau khi khởi tố vụ án hình sự tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Anh, Công an TP Bạc Liêu đã khám xét nhiều nơi ở và làm việc của lãnh đạo công ty.

Ngày 24/9, Công an TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) tống đạt quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn nơi ở đông người xảy ra tại Công ty TNHH Mỹ phẩm Đông Anh. Công ty này do bà Nguyễn Huỳnh Như (24 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu) làm giám đốc.

Cùng ngày, lực lượng điều tra của Công an TP Bạc Liêu đã khám xét nhiều địa điểm làm việc của vợ chồng bà Như trên đường Trần Huỳnh, Trần Đại Nghĩa, Võ Thị Sáu và Phạm Ngọc Thạch. Các quyết định khám xét đều được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Mỹ phẩm Đông Anh của bà Nguyễn Huỳnh Như. Ảnh: Nhật Tân.

Theo Công an TP Bạc Liêu, vụ án này được phát hiện ngày 9/9, tại mỹ phẩm Đông Anh (khóm 4, phường 7). Sau khi thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự quy định tại Khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Từ căn cứ này, Công an TP Bạc Liêu khởi tố vụ án và ra hàng loạt lệnh khám xét để thu giữ thêm chứng cứ, tài liệu phục vụ điều tra.

Trao đổi với Zing chiều 24/9, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết chuỗi lây nhiễm liên quan Công ty Đông Anh có 7 F0. Các bệnh nhân đang được điều trị, chưa xuất viện.

Ngày 9/9, CEO Huỳnh Như được ngành y tế phát hiện dương tính nCoV. Lúc này, phường 1, 2, 3, 5, 7, 8 của TP Bạc Liêu đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Công an TP Bạc Liêu đọc lệnh khám xét một trong những nơi ở và làm việc của bà Nguyễn Huỳnh Như. Ảnh: Anh Phùng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, trong thời gian giãn cách xã hội, bà Như ngưng kinh doanh nhưng có ra ngoài để làm từ thiện.

Chiều 22/9, ông Phạm Văn Thiều ký công văn gửi Công an tỉnh Bạc Liêu để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến bà Như, báo cáo UBND tỉnh trước 30/9.