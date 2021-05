Khởi tố vụ án lây lan dịch từ thẩm mỹ viện Amida

Thẩm mỹ viện Amida được xem là ổ dịch Covid-19 lớn tại Đà Nẵng, có 41 người bị nhiễm SARS-CoV-2 liên quan địa điểm này.

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại thẩm mỹ viện Amida.

Theo điều tra ban đầu, công an xác định văn phòng Công ty TNHH Quốc tế Amida - Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida có dấu hiệu tụ tập đông người.

Đơn vị này có trụ sở chính ở đường Phan Châu Trinh, được xem là ổ dịch Covid-19 lớn tại Đà Nẵng. Ngành y tế đã ghi nhận có 41 người liên quan đến thẩm mỹ viện này nhiễm nCov.

Cơ quan chức năng phun hóa chất khử khuẩn để ngăn dịch lây lan. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nhiều người làm việc tại nơi này còn di chuyển đến các tỉnh như Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị...

Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện clip được cho là ở trụ sở Công ty TNHH Quốc tế Amida. Clip được quay hôm 2/5, có cảnh khoảng 30 người tụ tập ở hội trường.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phòng, chống Covid-19 tối 12/5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết cơ quan tư pháp đã thống nhất sẽ khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người xảy ra tại văn phòng Công ty TNHH Quốc tế Amida.

Bí thư Đà Nẵng cho rằng nếu không xử lý nghiêm các vi phạm thì những nỗ lực phòng chống dịch của lực lượng tuyến đầu trở nên vô nghĩa.