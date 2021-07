Khởi tố vụ án lây lan dịch Covid-19 tại Đắk Lắk

Một trường hợp từ Bình Dương về Đắk Lắk nhưng không thực hiện cách ly tại nhà mà đi nhiều nơi khiến 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 29/7, một lãnh đạo Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra trên địa bàn xã Cư Pui.

Trước đó, Y.T.N. (21 tuổi, ngụ buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) từ Bình Dương về địa phương. Tuy nhiên, thanh niên này không thực hiện cách ly tại nhà mà đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Đến ngày 24/7, N. được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ, N. đã lây lan dịch bệnh cho 21 trường hợp khác tại xã Cư Pui.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm người dân tại xã Cư Pui. Ảnh: T.N.

Hiện UBND huyện Krông Bông phong tỏa buôn Khóa và buôn Khanh, xã Cư Pui, với 390 hộ gia đình, 1.770 nhân khẩu để phòng chống dịch Covid-19.

“Công an đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người có liên quan. Khi có đủ căn cứ, công an sẽ khởi tố các bị can”, lãnh đạo Công an huyện Krông Bông nói.

Theo thống kê của Sở Y tế Đắk Lắk, đến ngày 29/7, địa phương có 185 ca nhiễm nCoV; trong đó, 178 người đang được điều trị, 7 trường hợp đã xuất viện.