Khởi tố vụ án làm lây nhiễm Covid-19 ở Trà Vinh

Nam thanh niên làm thuê ở chợ Bình Điền, TP.HCM, khi trở về Trà Vinh đã khai báo gian dối. Anh ta sau đó có kết quả dương tính và đã làm lây dịch sang cho người khác.

Ngày 14/7, Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh đã họp, phân tính và đánh giá mức độ vụ án. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án đầu tiên được khởi tố liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh ở tỉnh Trà Vinh.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 9/7, N.V.C. (31 tuổi, ở xã Hiếu Tử) đến trạm y tế xã khai báo vừa từ tỉnh Bến Tre trở về địa phương, kèm theo kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan tố tụng tỉnh Trà Vinh họp, phân tính và đánh giá mức độ vụ án. Ảnh: Mộng Tuyền.

Sau khi ghi nhận thông tin, nhân viên y tế yêu cầu nam thanh niên này cách ly tại nhà. Ngày 10/7, Công an huyện Tiểu Cần đã đến làm việc, C. mới khai sự thật.

Thanh niên này thừa nhận tạm trú tại tỉnh Long An và làm thuê tại chợ đầu mối Bình Điền, TP.HCM. Trước khi TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, C. đã trở về Trà Vinh.

Do sợ bị cách ly tập trung, C. đã khai báo gian dối. Ngành y tế đã đưa C. đi cách ly tập trung, sau đó lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Những người liên quan đã được truy vết, đưa đi cách ly. Ngày 13/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tiểu Cần, ghi nhận thêm trường hợp là F1 của thanh niên này dương tính với SARS-CoV-2.