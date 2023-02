Khởi tố vụ án đánh bạc hơn 7 tỷ đồng qua mạng

Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố Đinh Văn Túc (SN 1982) có hành vi đánh bạc qua mạng Internet với số tiền lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Túc (SN 1982, trú tại xóm Bó Dường, xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) về tội đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát hình sự phát hiện từ ngày 1/10/2022 đến 28/11/2022, Đinh Văn Túc đã tham gia đánh bạc qua mạng Internet với số tiền trên 7 tỷ đồng .

Đinh Văn Túc bị khởi tố về tội đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để xử lý nghi phạm trước pháp luật theo quy định.