Khởi tố vụ án cháy quán karaoke làm 32 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra.

Tối 8/9, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy, xảy ra tại quán karaoke An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đây là diễn biến tố tụng đầu tiên liên quan đến vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản và làm 32 người thiệt mạng.

Quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ cháy làm 33 người thiệt mạng. Ảnh: T.L.

Trước đó, vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra lúc 20h15 ngày 6/9. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động khẩn 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 70 cảnh sát cứu hỏa.

Cảnh sát đã cứu 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế, nhưng khói âm ỉ đến ngày hôm sau. Đến tối 8/9, số nạn nhân thiệt mạng được xác định là 32 người (17 nam và 15 nữ).