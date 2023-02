Khởi tố vụ 4 cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước bị bắt quả tang đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27/1, tại phòng nghỉ của Chi cục dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Công an huyện Hà Trung phát hiện và bắt quả tang 4 người đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài “liêng”. Bốn người bị bắt quả tang gồm: Lê Bá Long (SN1969, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa), Bùi Bách Linh (SN 1977, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lưu Quang Điệp (SN 1982, ở thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn), Vũ Văn Dũng (SN 1983, ở xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa). Cả 4 người trên đều là cán bộ Chi cục Dự trữ Nhà nước huyện Hà Trung. Cơ quan công an thu giữ tại chiếu bạc 13.850.000 đồng, bộ bài tú lơ khơ 52 cây, một chiếu cói. Làm việc tại cơ quan công an, họ khai nhận hành vi và cho biết thêm, còn có Nguyễn Thành Luân (SN 1989, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) cũng là cán bộ chi cục tham gia đánh bạc và đi về trước khi lực lượng công an huyện bắt quả tang. Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 người trên về tội Đánh bạc và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

