Khởi tố vợ chồng giám đốc Công ty Đất Xanh Long An

Chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, vợ chồng giám đốc Công ty Đất Xanh Long An đã "phù phép" rồi lừa bán cho nhiều khách hàng.

Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi, Giám đốc Công ty Đất Xanh) và Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, chồng Hồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân từng căn băng rôn cầu cứu vì bị Công ty Đất Xanh Long An lừa đảo. Ảnh: A.L.

Theo cảnh sát, 2 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Theo hồ sơ, dự án khu dân cư Đất Xanh có diện tích 7 ha do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư. Thực tế, dự án này chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định để triển khai dự án. Dự án đã hết thời gian nhưng chưa được giãn tiến độ đầu tư lần 2.

Về đất đai, Công ty Đất Xanh Long An chưa có quyền sử dụng đất, đất ở dự án vẫn là đất nông nghiệp, đất ở nông thôn. Để qua mắt cơ quan chức năng, vợ chồng ông Thuận đã xây dựng hàng rào bao quanh khoảng 2 ha, chắn lối đi một số thửa đất bên trong, san lấp một phần đất rồi xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư có tên dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam nhưng công ty lại thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án chỉnh trang khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2.

Bên cạnh đó, công ty còn để cho người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng đất nền với người dân.