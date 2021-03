Khởi tố trạm trưởng trạm bảo vệ rừng

Để lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép số cây gỗ gụ lau trị giá hơn 300 triệu đồng, một trạm trưởng trạm bảo vệ rừng ở Quảng Bình bị khởi tố.

Ngày 7/3, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Trọng Bình (52 tuổi), Trạm trưởng Trạm quản lý, bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hồ Trọng Bình bị khởi tố vì để lâm tặc khai thác trái phép lượng lớn gỗ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan chức năng, tháng 10/2020, Công an huyện Quảng Ninh khởi tố 8 bị can và điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại tiểu khu 316 lâm phần do chi nhánh Lâm trường Trường Sơn quản lý (thuộc xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Lực lượng chức năng xác định số cây gỗ gụ lau tại tiểu khu bị khai thác trái phép có giá trị trên 300 triệu đồng.

Ông Hồ Trọng Bình với chức vụ trạm trưởng Trạm quản lý, bảo vệ rừng lâm trường Khe Đen đã thiếu trách nhiệm khi không phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác trái phép lượng lớn gỗ gụ lau trên.