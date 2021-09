Khởi tố tổ phó chốt kiểm soát dịch 'làm tiền' shipper

Trong lúc đưa shipper về trụ sở xử lý vi phạm, Công hù dọa và buộc nạn nhân chuyển 2 triệu đồng để bỏ qua.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã khởi tố bị can đối với Trương Văn Công (36 tuổi, ngụ phường Tân Bình) về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Công được phân công làm tổ phó chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên đường Thống Nhất, thuộc phường Bình An, TP Dĩ An.

Ngày 16/8, nam shipper tên H.T.Đ. chạy xe đến chốt trên thì bị tổ công tác kiểm tra giấy tờ. Anh Đ. xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với nCoV nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa ngày, tháng.

Lúc này, tổ trưởng giao Công đưa anh Đ. về Công an phường Bình An để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Trên đường về trụ sở, Công hù dọa sẽ “bỏ tù” anh Đ. và gợi ý nam shipper chi tiền để được bỏ qua vi phạm. Nạn nhân đồng ý và theo bị can đến khu dân cư vắng người.

Tại đây, anh Đ. trình bày không có tiền mặt và xin số tài khoản của Công để nhờ người bạn chuyển tiền. Khi tài khoản báo nhận được 2 triệu đồng, bị can thả cho anh Đ. về.