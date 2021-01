Khởi tố thêm 8 người tại trường gà của Nguyễn Ngọc Thuận

Ngoài 14 người đã bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm 8 người là đàn em của chủ trường gà ở vùng biên giới An Phú.

Ngày 15/1, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành An (tự là Tèo, 28 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cùng 5 người khác về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội này, có một đôi nam, nữ bị khởi tố nhưng chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan vụ án, giữa tháng 8/2020, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuận (52 tuổi, ngụ huyện An Phú) và 13 người khác về tội Tổ chức đánh bạc. Trong đó, Thuận là chủ trường gà có kết hợp đánh bài, lắc xí ngầu ăn tiền tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Nguyễn Thành An nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 2/8/2020, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ triệt phá sới bạc này.

Bố trí lực lượng mật phục, cảnh sát đã nổ súng chỉ thiên rồi khống chế 169 người, tạm giữ 645 triệu đồng, 72 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Thuận bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát tạm giữ thêm 312 triệu đồng. Thuận khai mỗi ngày thu lợi gần 10 triệu đồng từ việc tổ chức sới bạc (sau khi trừ chi phí thuê người canh đường, quản lý sới bạc, trọng tài...)

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết đây là sới bạc được tổ chức khá quy mô. Kẻ cầm đầu thuê nhiều người canh gác để đối phó với lực lượng công an.

Khi sới bạc hoạt động được khoảng một tháng, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo, lên kế hoạch triệt xóa tụ điểm này.