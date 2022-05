Khởi tố thêm 4 người trong vụ đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu

Nhóm bị can là chủ các đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam tổ chức.

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Thanh An (sinh năm 1965), Hoàng Xuân Khánh (sinh năm 1989) về tội Tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Hoàng Đạt (sinh năm 1995) và Dương Văn Hậu (sinh năm 1995) cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên. Trong đó, Đạt đã bỏ trốn, còn Hậu bị cấm rời nơi cư trú.

Nhóm bị can trên bị cáo buộc là chủ các đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam tổ chức.

Bị can Hoàng Xuân Khánh. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Theo cơ quan an ninh, giai đoạn 2015-2017, Lê Thanh An và 3 bị can còn lại đã liên hệ, trao đổi, thống nhất với các đại lý cấp một của hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để nhận làm đại lý cấp 2. Sau đó, họ quảng cáo, mua bán tiền ảo Rik để sử dụng trong hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản người chơi. Trong 3 năm, nhóm của An được cho là giao dịch phi pháp khoảng 22 tỷ đồng , qua đó hưởng lợi 400 triệu đồng.

Hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip do Nguyễn Văn Dương (47 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Phan Sào Nam (43 tuổi, ở quận 1, TP.HCM) cầm đầu. Sau 28 tháng vận hành, đường dây này đã thu về khoảng 10.000 tỷ đồng (chưa thống kê hết), nhóm điều hành game bài hưởng lợi 4.700 tỷ đồng .

Sau khi được hưởng lợi thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản.

Năm 2017, đường dây này bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá. Trong bản án phúc thẩm năm 2019, các ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) được xác định đã "chống lưng" cho đường dây đánh bạc Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương điều hành.

Phan Sào Nam bị bắt tạm giam ngày 27/10/2017 và bị tuyên phạt 5 năm tù. Nhưng sau 39 tháng 10 ngày chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh ban hành 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam.

Tại phiên giám đốc thẩm diễn ra cuối tháng 11/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam. Đến đầu tháng 2, cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam đã quay lại trại giam để tiếp tục chấp hành thêm 20 tháng 21 ngày tù.