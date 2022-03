Khởi tố thêm 2 người trong vụ án tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn

Ông Hoàng Minh Trí và thuộc cấp bị khởi tố để làm rõ những sai phạm liên quan việc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn thoái vốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chiều 10/3 tại TP.HCM, sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Minh Trí (cựu thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Thời điểm nhận quyết định khởi tố, ông Trí là Phó giám đốc Công ty Phát triển công viên phần mềm Quang Trung). Bà Phạm Thúy Oanh (Phó tổng giám đốc Công ty TIE) cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên nhưng được cho tại ngoại, bị cấm rời nơi cư trú.

Đây là động thái khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ những sai phạm về việc thoái vốn tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS).

Tổng công ty CNS nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM.

Trong các tháng 11, 12/2021, cơ quan điều tra đã khởi tố loạt cựu lãnh đạo Tổng công ty CNS về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Họ gồm Nguyễn Hoàng Anh (chủ tịch HĐTV), Chu Tiến Dũng (tổng giám đốc), Đỗ Văn Ngà (kế toán trưởng) và Lê Viết Ba (phó trưởng phòng kế toán).

Theo cáo buộc, năm 2019, sau khi một số cán bộ và nhân viên của CNS tố cáo cấp trên gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, Thanh tra TP.HCM đã thanh tra rồi chuyển hồ sơ cho Cục An ninh kinh tế Bộ Công an. Quá trình điều tra, Bộ Công an tập trung làm rõ hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty Sagel và Công ty TIE; chuyển nhượng đất có dấu hiệu trái pháp luật thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành với Công ty Hoa Mai.

Sagel sở hữu lô đất 119 Phổ Quang (gần sân bay Tân Sơn Nhất) rộng hơn 1,5 ha có trị giá trên 3.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2017. Tuy nhiên, năm 2018, CNS đã bán toàn bộ 51% cổ phần tại Sagel qua trung gian với giá chỉ gần 21 tỷ đồng .

Ngoài ra, CNS còn sử dụng 2 khu “đất vàng” tại 181 Điện Biên Phủ và 200 Võ Văn Tần (TP.HCM) để góp vốn với Công ty Hoa Mai. Các giao dịch thoái vốn, bán tài sản hàng nghìn tỷ trên diễn ra khi ông Chu Tiến Dũng là Tổng giám đốc CNS.