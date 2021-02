Khởi tố thanh niên trộm 200 triệu của dì ruột

Thấy nhà dì ruột đi vắng, Thuận cạy mái tôn vào bên trong lấy 200 triệu đồng cùng 9 chỉ vàng đem về tiêu xài.

Ngày 24/2, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thuận (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thuận bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: A.L.

Theo công an, tối 17/2, Thuận đến nhà dì ruột tên Lê Thị An (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Bắc) chơi.

Thấy gia đình người thân đi vắng, Thuận dỡ mái tôn đột nhập vào trong nhà lấy 200 triệu đồng và 9 chỉ vàng đem về cất giấu tiêu xài.

Tối 20/2, bà An kiểm tra phát hiện mất tài sản và trình báo công an. Ngày 22/2, Công an huyễn Đức Huệ xác định Thuận là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Thuận thừa nhận lấy trộm tài sản của dì ruột và giao nộp được 58 triệu đồng, 9 chỉ vàng.

Công an huyện Đức Huệ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.