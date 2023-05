Khởi tố thanh niên sàm sỡ phụ nữ rồi cướp tài sản

Công an xác định Kỳ Anh đã gây ra 9 vụ cướp tài sản nhằm vào những phụ nữ trên địa bàn.

Ngày 25/5, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội, khởi tố, bắt tạm giam bị can Vũ Kỳ Anh (19 tuổi, người địa phương) về tội Cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Kỳ Anh.

Nhà chức trách cho biết do cần tiền tiêu xài, Kỳ Anh nảy sinh ý định đi cướp. Nam thanh niên này bám theo những phụ nữ đi xe máy một mình. Đến khu vực vắng người, bị can vượt lên ép đầu xe, động chạm vào vùng ngực rồi dùng vũ lực khống chế, đe dọa cướp tài sản.

Tối 23/3, Kỳ Anh chặn đường, khống chế chị M. (sinh năm 1998, trú ở thôn Khai Thái, xã Khai Thái) nhưng không cướp được gì. Khoảng 30 phút sau, thanh niên này cướp của chị N. (sinh năm 1987) 8 triệu đồng.

Công an xác định Kỳ Anh đã gây ra 9 vụ cướp tài sản trên địa bàn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đề nghị ai là bị hại của những vụ cướp tài sản trên, liên hệ với Công an huyện Phú Xuyên để giải quyết.