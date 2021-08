Khởi tố thanh niên đoạt mạng cha dượng

Bị cha dượng mắng chửi và đuổi ra khỏi nhà, Nhứt bực tức nên dùng dao đâm ông Lộc tử vong.

Sáng 5/8, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lương Văn Nhứt (28 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) về tội Giết người. Nạn nhân là ông Bùi Bá Lộc (50 tuổi), cha dượng của Nhứt.

Theo cơ quan điều tra, Nhứt tạm trú cùng mẹ ruột và cha dượng tại khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Bị can Lương Văn Nhứt. Ảnh: Nghiêm Túc.

Đêm 29/7, ông Lộc uống rượu và lớn tiếng mắng chửi Nhứt. Người cha dượng sau đó đuổi con riêng của vợ ra khỏi nhà.

Nhứt nói với ông Lộc rằng do chưa tìm được việc làm nên muốn ở lại nhà. Ông Lộc không đồng ý nên tiếp tục mắng chửi Nhứt.

Trong lúc tực giận, Nhứt dùng cây dao dài 1,2 m đâm cha dượng tử vong rồi đi đầu thú vào rạng sáng 30/7.