Khởi tố thanh niên đạp vào bụng công an

Bị lực lượng công an làm nhiệm vụ giải tán sòng bạc, Hùng chửi mắng và đạp vào bụng một cán bộ công an xã.

Ngày 18/2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Chí Hùng (29 tuổi, ngụ xã Kiến An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 13/1, Hùng với nhiều người chơi lắc xí ngầu (tài xỉu) ăn tiền ở ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, bị đoàn tuần tra đảm bảo an ninh trật tự giải tán. Khi lực lượng làm thủ tục thu giữ tang vật thì Hùng ngăn cản.

Hùng nghe cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Nghiêm Túc.

Thấy Hùng lớn tiếng mắng chửi những người trong đoàn kiểm tra, anh Lê Trung Nhất (công an xã Kiến An) dùng điện thoại quay clip. Hùng sau đó nắm cổ áo anh Nhất, giật đứt phù hiệu và đạp vào bụng cán bộ công an xã.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới cho biết một tháng qua Hùng được theo dõi, giám định tâm thần tại TP Cần Thơ. Khi bác sĩ xác định người này không mất năng lực và hành vi khi phạm tội, cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp tố tụng.