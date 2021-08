Khởi tố thanh niên đâm 2 cảnh sát

Thấy Có cầm hung khí đi vào khu vực đông dân cư, 2 cán bộ công an xã tìm cách khống chế thì người này gây thương tích.

Sáng 5/8, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Có (30 tuổi, ngụ xã Phú An) về tội Chống người thi hành công vụ.

Huỳnh Văn Có. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ngày 21/7, Công an xã Phú An nhận được tin báo của người dân về việc Có cầm hung khí đi vào khu vực đông người. Lúc đó, bị can có biểu hiện ngáo đá, thường xuyên la hét.

Công an xã cử 2 công an viên đến hiện trường thuyết phục Có buông bỏ hung khí nhưng bất thành.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ tìm cách khống chế Có thì bị anh ta dùng dao gây thương tích nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hung khí Huỳnh Văn Có dùng để gây thương tích cho 2 cảnh sát. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau nhiều ngày cũng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Có. Các thủ tục tố tụng đã được VKSND huyện Phú Tân phê chuẩn.