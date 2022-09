Khởi tố thanh niên chém người sàm sỡ với nữ hàng xóm

Cơ quan công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố đối tượng dùng dao chém đối phương gây thương tích nặng.

Ngày 5/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thái T. (SN 2007, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Ngô Thái T. tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 28/8, T. nghe tin chị N. (SN 2002, ngụ TP Bạc Liêu) bị ông T.P. là hàng xóm sang nhà có hành vi sàm sỡ.

Lúc này, T. đã rủ thêm 2 người chơi chung nhóm mang theo 2 dao tự chế tìm ông P. để “xử lý”.

Đến nơi, T. dùng dao chém vào vùng cổ của ông P., khiến ông bị thương tích nặng.

Vụ việc sau đó được người dân xung quanh phát hiện và tri hô nên nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, ông P. đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.