Khởi tố tên cướp ở nhà băng tại TP.HCM

Sau 2 ngày điều tra, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đã khởi tố kẻ gây ra vụ cướp tại một chi nhánh của TPBank.

Ngày 16/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Tấn Tài (36 tuổi, ngụ Long An) về tội Cướp tài sản.

Bị can này gây ra vụ cướp ở chi nhánh TPBank 2 hôm trước.

Tài điều trị bỏng tại bệnh viện. Ảnh: T.L.

Tài khai nợ 200 triệu đồng tiền đánh đề. Để kiếm tiền trả nợ, anh ta tính chuyện đi cướp ở ngân hàng.

Sáng 14/11, Tài mua xăng ở Long An, rồi chạy xe máy đi tìm ngân hàng có ít bảo vệ để cướp. Tới chi nhánh TPBank nằm trên đường Trần Văn Giàu (TP.HCM), Tài cầm xăng đi vào và tìm đến quầy giao dịch số 2.

Người đàn ông ném ba lô vào nhân viên ngân hàng và lấy chai xăng đổ ra bàn, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ bật lửa đốt phòng giao dịch.

Bị tên cướp đe dọa, nhân viên ngân hàng bí mật nhấn chuông báo động cho công an và lực lượng bảo vệ của TPBank. Nghe tiếng chuông, bị can hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi ngân hàng.

Bị truy đuổi, Tài châm lửa tự thiêu nhưng được công an và bảo vệ dập lửa, đưa đến bệnh viện chữa trị.