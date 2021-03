Khởi tố tên cướp gây tai nạn làm chết 2 người ở TP.HCM

Huy bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Cướp giật tài sản. Riêng hành vi gây tai nạn làm 2 người chết sẽ xử lý sau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội Cướp giật tài sản.

Ngoài tội danh trên, bị can đang bị Công an TP.HCM điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ do lái xe gây tai nạn làm đồng phạm và một người đi đường tử vong.

Trương Đức Huy bị bắt ngày 24/2. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 19/2, Huy chạy xe máy chở theo Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) giật túi xách của người dân trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).

Trong lúc tẩu thoát, Huy không quan sát đường đi mà quay đầu nói chuyện với đồng bọn ngồi sau nên tông vào xe của anh Trí (32 tuổi).

Tai nạn khiến Tuấn và anh Trí tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Huy rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, ngày 24/2, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ bị can.