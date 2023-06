Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, hành hung CSGT ở Lạng Sơn

Không đội mũ bảo hiểm, lại say xỉn, nam thanh niên ở Lạng Sơn không hợp tác kiểm tra còn lăng mạ, hành hung cán bộ CSGT, nên bị cơ quan CSĐT khởi tố.

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Chiến (SN 1999, trú tại thôn Khòn Cháo Co Cai, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 23/6, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Lộc Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đường Nhiệt Điện, khu 1+2, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, phát hiện Đặng Văn Chiến điều khiển môtô chở một người ngồi sau, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Đặng Văn Chiến tại cơ quan công an. Ảnh: BLS.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Đặng Văn Chiến. Do trước đó đã sử dụng rượu bia, Chiến không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, có lời nói cản trở và hành động chống đối.

Cụ thể, sau khi sử dụng điện thoại quay clip, lăng mạ tổ công tác, nam thanh niên lao vào tấn công, hành hung khiến một cán bộ CSGT bị thương.

Ngay sau đó, tổ công tác khống chế và đưa nghi phạm về trụ sở, lập biên bản về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tại cơ quan công an, qua kiểm tra, Đặng Văn Chiến có nồng độ cồn 0,537 miligam/lít khí thở, vượt mức phạt kịch khung là 0,4 miligam/lít khí thở.