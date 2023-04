Khởi tố tài xế tông tử vong 3 người ở Long An

Tông tử vong một CSGT và 2 người dân, Nguyễn Văn Thanh bị Công an tỉnh Long An khởi tố về tội giết người.

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) về tội giết người.

Theo cảnh sát, Thanh là tài xế lái ôtô bán tải 49C-296.01 chở Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi) tông chết 3 người, trong đó có một cán bộ CSGT huyện Đức Hòa.

Kết quả điều tra xác định chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện ôtô bán tải biển kiểm soát 49C-296.01 nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM, nên CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lái xe tông vào lực lượng chức năng và người dân. Hậu quả làm thiếu tá CSGT Nguyễn Thanh Hào và Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) tử vong.

Lực lượng chức năng sau đó bắt giữ Thanh và Hiếu. Khám xét trong ôtô, cảnh sát phát hiện 5 kg ma túy đá và 4 bánh heroin.