Khởi tố tài xế say xỉn tông loạt xe máy ở Đà Nẵng

Cơ quan chức năng xác định thời điểm gây ra vụ tai nạn liên hoàn, Song đã sử dụng rượu bia, không làm chủ tay lái, không chú ý quan sát.

Tài xế Song bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 5/1, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Văn Song (35 tuổi, quê Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra, khuya 1/10/2022, Song điều khiển xe khách 16 chỗ lưu thông lên cầu vượt Ngã Ba Huế (hướng quận Thanh Khê đi Cẩm Lệ). Phương tiện do người này điều khiển đã tông vào 3 xe máy và một xe máy điện. Tiếp đó, xe khách vẫn không dừng lại mà tông đuôi xe máy và ôtô đang lưu thông phía trước.

Vụ va chạm trên khiến 3 người bị thương. Tổng tỷ lệ thương tích của 3 nạn nhân liên quan là 37%, tài sản thiệt hại hơn 188 triệu đồng.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định trước khi lái xe, Song có sử dụng rượu bia, không làm chủ tay lái và không chú ý quan sát.