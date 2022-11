Khởi tố tài xế ôtô tông 2 cô gái ở cây xăng

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Tuyên Quang lấy lời khai trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Nguyễn Hải Đăng.