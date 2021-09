Khởi tố tài xế lây dịch bệnh cho bạn gái

Dũng chở hàng đi qua các tỉnh có dịch nhưng không thực hiện ăn nghỉ tập trung theo quy định mà về nhà bạn gái ở dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Ngày 17/9, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Dũng (35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Dũng là tài xế xe tải đường dài chạy tuyến cố định Lâm Đồng - Tây Ninh. Từ cuối tháng 7, bị can đã chở hàng đi Tây Ninh, qua các địa bàn có dịch Covid-19 như Bình Dương, Đồng Nai.

Tuy nhiên, Dũng đã không thực hiện quy định ăn, nghỉ tại khu cách ly tập trung dành riêng cho lái xe khi trở về mà đến ở nhà trọ của bạn gái B.T.C.H. (31 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Bùi Văn Dũng nhận quyết định khởi tố bị can. Ảnh: K.L.

Ngày 28/7, Dũng đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly, điều trị. Hai ngày sau, chị H. cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Khi đã biết mình bị mắc bệnh, Dũng khai báo y tế không trung thực về người đã tiếp xúc trực tiếp, làm tăng nguy cơ có thể lây lan dịch Covid-19 ra ngoài cộng đồng.

Do đó, Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dũng.