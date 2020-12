Khởi tố tài xế làm sập cầu Thiên Hộ

Lúc phát hiện biển cấm, tài xế đã đã cho xe chạy lên dốc cầu. Lái xe đã gây sập nhịp giữa cầu Thiên Hộ ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Ngày 20/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tài xế Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, ở tỉnh An Giang).

Nam tài xế bị điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, sau khi gây ra vụ sập cầu dân sinh Thiên Hộ ở xã Hậu Mỹ Bắc A.

Phần đuôi xe tải chạm xuống nước say khi nhịp giữa cầu bị sập. Ảnh: Anh Minh.

Tài xế Thuận khai vào khuya 29/11 đã điều khiển xe tải chở 15 tấn lúa lưu thông từ xã Hậu Mỹ Bắc B đến xã Hậu Mỹ Bắc A.

Khi đến cầu dân sinh Thiên Hộ, tài xế phát hiện biển cấm nhưng lúc này xe đã lên dốc cầu. Ông Thuận cho xe tiếp tục lưu thông qua cầu dẫn đến nhịp giữa bị sập, rơi xuống nước.

Nhịp giữa cầu Thiên Hộ bị sập xuống nước. Ảnh: Anh Minh.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải mắc vào thành cầu, còn đuôi xe chạm mặt nước.