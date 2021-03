Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 3 người chết

Điều khiển ôtô 29 chỗ gây tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương, nam tài xế quê Thanh Hóa bị cơ quan điều tra khởi tố.

Ngày 25/3, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương. Ảnh: H.D.

Theo công an, rạng sáng 16/3, ôtô 29 chỗ do Nguyễn Văn Tâm điều khiển chở 22 người chạy từ Thanh Hóa vào Nghệ An để lễ đền. Khi đến xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, ôtô này đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đang đậu bên đường để sửa chữa.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 19 người khác bị thương.

Công an xác định thời điểm ôtô 29 chỗ gặp nạn tài xế không sử dụng chất kích thích, ma túy hay nồng độ cồn trong máu và khí thở.

Nguyên nhân tai nạn do tài xế Tâm không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đâm vào đuôi xe đầu kéo đỗ bên đường dù xe này có bật xi nhan cảnh báo.