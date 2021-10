Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến diễn viên Vu Nguyệt Tiên tử vong

Điều khiển ôtô gây tai nạn làm Vu Nguyệt Tiên tử vong tại chỗ, nam tài xế họ Quách đã bị truy tố hình sự.

Ngày 24/10, Sina đưa tin cảnh sát giao thông Nội Mông ra phán quyết sơ bộ về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên tử vong vào đầu tháng 8.

Theo cảnh sát giao thông Nội Mông, tài xế họ Quách và công ty mời nữ diễn viên làm việc là người chịu trách nhiệm chính. Trong đó Quách bị khởi tố, đối mặt với mức bồi thường cao cho gia đình các nạn nhân.

Sina cho biết tài xế đã được tại ngoại để chờ xét xử. Anh có dấu hiệu bất ổn tâm lý sau vụ việc.

Vu Nguyệt Tiên qua đời ở tuổi 50. Ảnh: Sohu.

Quách là nhân viên của công ty sữa Ninh Hạ, chịu trách nhiệm đưa đón Vu Nguyệt Tiên đến nhà máy ghi hình. Trong tường trình, Quách cho biết vụ tai nạn xảy ra khi họ khởi hành được 10 phút. Do trời quá tối, anh không nhìn thấy lạc đà phía trước, dẫn đến tai nạn thảm khốc. Trước đó, họ dự định trời sáng mới xuất phát đến địa điểm quay quảng cáo, nhưng bị người phụ trách đổi lịch trình.

Vu Nguyệt Tiên qua đời vào ngày 9/8 sau vụ tai nạn giao thông ở Nội Mông. Theo báo cáo của cảnh sát, xe chở nữ nghệ sĩ đã chạy quá tốc độ và va chạm với hai con lạc đà trên đường. Vu Nguyệt Tiên tử vong tại chỗ, 3 người thuộc nhân viên đoàn phim bị thương. Tang lễ của cô được tổ chức vào ngày 13/8.

Vu Nguyệt Tiên sinh năm 1971. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là diễn viên tài năng của showbiz Hoa ngữ. Các tác phẩm nổi tiếng của Vu Nguyệt Tiên có thể kể đến Thủy hử, Thư kiếm ân cừu lục, Tây du ký hậu truyện, Love Stories in the Countryside. Trong đó, vai diễn dài hơi của cô trong Love Stories in the Countryside qua 15 phần phim để lại dấu ấn khó quên với khán giả.